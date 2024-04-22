國會選舉執政黨大勝 馬爾代夫全力靠攏中國

印度洋島國馬爾代夫國會選舉結束，執政黨人民全國代表大會(PNC)由本來的議會「小眾」變成最大黨，為總統穆伊茲(Mohamed Muizzu)掃除施政障礙。今次選舉備受關注原因是穆伊茲立場親中，其領導的政黨大勝而回，意味該個具地緣政治重要性的島國，將更加疏遠傳統盟友印度，進一步靠攏中國。

過往與印度關係密切的馬爾代夫，近年與中國加強合作，包括加入一帶一路倡議，允許大量中國企業到當地投資，其在中國支持下建成「中馬友誼大橋」，是當地首座現代化橋樑，連接首都馬累和機場島。