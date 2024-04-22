國會選舉執政黨大勝 馬爾代夫全力靠攏中國

印度洋島國馬爾代夫國會選舉結束，執政黨人民全國代表大會(PNC)由本來的議會「小眾」變成最大黨，為總統穆伊茲(Mohamed Muizzu)掃除施政障礙。今次選舉備受關注原因是穆伊茲立場親中，其領導的政黨大勝而回，意味該個具地緣政治重要性的島國，將更加疏遠傳統盟友印度，進一步靠攏中國。
過往與印度關係密切的馬爾代夫，近年與中國加強合作，包括加入一帶一路倡議，允許大量中國企業到當地投資，其在中國支持下建成「中馬友誼大橋」，是當地首座現代化橋樑，連接首都馬累和機場島。
穆伊茲去年9月當選總統，上台後要求印度撤走在該國的數十名駐軍，並在今年1月應國家主席習近平邀請，國事訪問中國，打破率先訪問印度的慣例。穆伊茲把中馬關係提升至全面戰略合作伙伴關係，並與中國簽署軍事援助協議，令中印關係更趨緊張。
然而，穆伊茲領導的PNC在國會只佔8席，令施政受阻。今次選舉被視為穆伊茲能否繼續推動與中國發展更緊密關鍵的測試。結果顯示PNC在國會93席中，取得了71席，成為「超級多數」，本來坐擁65席的最大黨馬爾代夫民主黨(MDP)則慘敗，議席僅餘12席。當地今屆有28.4萬名選民，投票率為73%。位處印度洋的馬爾代夫是多條國際主要航道的必經之地，具重要戰略地位。曾揚言要取消「印度優先」政策的穆伊茲，在PNC大勝後雖未必會完全斷絕跟印度的關係，但無論如何已有更多籌碼調整外交政策，深化與中方的合作。
外交部︰願一同努力深化友誼
在北京，中方祝賀馬爾代夫順利舉行國會選舉，強調充分尊重馬爾代夫人民作出的選擇。外交部發言人汪文斌說，中方願同馬爾代夫一道努力，延續傳統友誼，拓展各領域交流合作，不斷深化兩國全面戰略合作伙伴關係，加快打造命運共同體，更好造福兩國人民。