國會選舉展開 馬克龍「豪賭」勢危 法國或現首位極右總理

法國昨天舉行國民議會選舉首輪投票，多項民調顯示極右翼「國民聯盟」(RN)領先，有機會上台執政，令法國出現二戰以來首位極右總理、由兩個理念相反政黨執政的「共治政府」，勢影響施政。 總統馬克龍(Emmanuel Macron)因執政黨在歐洲議會選舉中慘敗，宣布解散國會提早選舉，被指是一場「政治豪賭」。民調顯示，馬克龍領導的中間派聯盟「在一起」(Ensemble)，在國民議會選舉可能只獲約20%選票，淪為第三大黨。至於由馬琳勒龐(Marine Le Pen)領導的「國民聯盟」預計可獲33至36%選票，成為最大黨，其次是左翼聯盟「新人民陣線」的28至31%得票。有民調指，極右翼政黨有力合共在改選的577席中，取得260至295席，以過半數掌控國會。馬琳勒龐在較早前的報章訪問中更揚言，「國民聯盟」可成為國會絕對多數。

或影響與歐盟關係及援助烏克蘭 一旦「國民聯盟」勝選，其28歲主席巴爾代拉(Jordan Bardella)將成為法國首位極右翼總理。巴爾代拉是馬琳勒龐的門生，並無任何管治經驗。由於馬克龍已表明無意於2027年任期屆滿前下台，預計「國民聯盟」若勝選，法國將出現第四次「共治政府」，即總理和國會多數黨，與總統來自不同政黨，而且更將是首次由理念相反的黨派共同治理國家。屆時馬克龍將負責外交及國防事務，但較早前巴爾代拉已表明會「參一腳」，可能推動國家降低對歐盟預算貢獻；他亦曾表明反對向烏克蘭提供可打擊俄羅斯境內目標的遠程武器，亦反對法國出兵烏克蘭。