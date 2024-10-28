國民人氣在哪裡？ 石破茂輔選戰績13勝63敗 落敗候選人慨嘆這個致命傷

由自民黨及公明黨組成的執政聯盟在日本眾議院選舉中慘敗、議席大減，自民黨總裁石破茂拒絕辭任首相。日媒統計，選戰期間，石破茂全國奔走，共為77名執政黨候選人站台拉票，結果在分區直選選區的最終勝負為13勝63敗(剩下1人為比例代表制候選人)。這輸多贏少的結果，令輿論質疑他是否有「國民人氣」。 自民黨執政聯盟相隔15年再次未能取得眾議院過半議席，石破茂周一在記者會上沉痛表示，「這嚴峻的結果，應該被視為國民對自民黨改革姿態的嚴厲斥責。」

石破茂輔選跑了14萬公里 從選戰的第一天開始，石破茂先後到訪福島縣、北海道、鹿兒島縣等27個都道府縣，前往自民黨內部調查後斷定為選情嚴峻的選區，累計移動距離達14萬公里。 選戰12天期間，石破茂花了3天在關西輔選，並在包括公明黨候選人在內的22場助選演講會上台。因在野日本維新會牢牢佔據著關西地盤，自民黨要協助公明黨爭取在大阪和兵庫的6個直選議席。然而，在石破茂輔選的關西直選選區中，自民黨和公明黨僅贏4席，結果未達預期。

投票日前一天，石破茂造訪東京都內的7個選區，最終只有東京10區的鈴木隼人勝選。他最後為東京15區25歲候選人大空幸星助選，結果大空落敗，但透過比例代表制復活。

候選人慨嘆「果然致命」 此外，涉及政治獻金未登記的「小金庫事件」的候選人中，石破茂也替11人輔選，但當中只有兵庫3區的關芳弘勝選。 石破茂一直因為在自民黨內部缺乏凝聚力而備受指責，如果他在眾院選戰中能帶領劣勢候選人取勝，就能提升自己在黨內的凝聚力。然而，選舉結果反而暴露出他輔選力不足。

有候選人在選舉最後階段才接受石破茂站台，表示，「原本以為首相輔選能擴大優勢，但是2,000萬日圓的問題果然是致命的。」選戰後期，爆出自民黨中央提供2,000萬日圓(約101.8萬港元)給非自民黨提名候選人出選的地方黨部，引發外界批評。 石破茂強調自民黨努力改革 石破茂周一下午表示，「今後必須回歸原點，推進嚴格的黨內改革，尤其在政治獻金問題上，將進行更加徹底的改革」。 關於提供非提名候選人2,000萬日圓一事，石破茂再次澄清，「這是給予地方黨部的資金，不應被用於選舉，在法律上沒有任何問題，我一直這樣解釋，但我不認為國民有『原來如此，我明白了』的反應。對此，我深刻反省了自己的說明方式，這是需要改進的地方。最重要的是讓國民深切感受到，『自民黨確實變了』。」