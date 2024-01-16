國泰與大韓航空北海道機場碰撞無人傷 國泰機上未有乘客 大韓航空：地面濕滑及牽引車操作不當（最新圖片）

日本傳媒報道，大韓航空一架客機今日（16日）下午5點30分在日本北海道新千歲機場與國泰航空一架客機碰撞。消防指大韓航空客機在停機坪滑行到國際線航班70號及71號停機位附近時，左邊機翼撞上國泰客機機尾，大韓客機機翼受損，國泰客機當時沒有移動，事件未有受傷報告。機場消防已待命，暫未見發生漏油或火災。當地因下雪，機場今日有46班機取消。

大韓航空航班上共有289名乘客和機組人員，幸無人受傷。

縱橫遊直擊 「兩架客機小小相碰」

本地旅行社縱橫遊社交專頁指，兩架客機只是發生「小小相碰，非常幸運沒有人受傷」。圖片所見涉事大韓航空客機的左機翼撞到國泰客機機尾。