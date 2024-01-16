國泰與大韓航空北海道機場碰撞無人傷 國泰機上未有乘客 大韓航空：地面濕滑及牽引車操作不當（最新圖片）

日本傳媒報道，大韓航空一架客機今日（16日）下午5點30分在日本北海道新千歲機場與國泰航空一架客機碰撞。消防指大韓航空客機在停機坪滑行到國際線航班70號及71號停機位附近時，左邊機翼撞上國泰客機機尾，大韓客機機翼受損，國泰客機當時沒有移動，事件未有受傷報告。機場消防已待命，暫未見發生漏油或火災。當地因下雪，機場今日有46班機取消。
大韓航空航班上共有289名乘客和機組人員，幸無人受傷。
縱橫遊直擊 「兩架客機小小相碰」
本地旅行社縱橫遊社交專頁指，兩架客機只是發生「小小相碰，非常幸運沒有人受傷」。圖片所見涉事大韓航空客機的左機翼撞到國泰客機機尾。
國泰：受影響乘客需坐另一航班
國泰航空證實，今日旗下一架航機，於新千歲機場停泊時涉及一宗地面事故。當時國泰航機已停泊於飛機泊位，機上並無顧客及機組人員，遭一架滑行中的大韓航空A330航機碰撞。
為此，由札幌前往香港的CX583航班將不會如期啟程。該航班的大多數顧客將會改為乘搭國泰航空今天於札幌回港的另一航班，其餘顧客將於明天啟程，國泰謹向受影響顧客致歉。
大韓航空：沒有乘客及機組成員受傷
大韓航空及後發表聲明，指事發時一架計劃從北海道新千歲機場飛往韓國首爾仁川國際機場的KE766次航班，在停機位完成除冰作業後，由地面服務公司牽引車牽引下的推出過程中，由於地面濕滑及牽引車操作不當，飛機左側機翼部位與相鄰停機位的一架國泰航空CX583次航班發生剮蹭(摩擦)。13名機組成員及276名乘客沒有受傷。事件發生後，大韓航空已按照標準流程，向乘客發佈延誤信息並與機場當局溝通安排乘客下機，大韓航空將全力保障受影響乘客的妥善安置。