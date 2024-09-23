國泰調椅背風波｜醜事傳千里衝出國際！英媒報道 外國網民點睇？最多人認同一留言

國泰一班客機早前爆發「調椅風波」，一名內地女乘客因調後椅背問題，與後座一對廣東話的夫婦爭執，期間後座夫婦曾搖晃內地女子座位，又向她舉中指及以「大陸女」稱呼她。事件不單持續在本港發酵，更已經衝出國際，英國廣播公司(BBC)及英國《每日郵報》(Daily Mail)均有報道，而且同樣引起網民熱議。 BBC以《國泰禁止引起調椅爭執夫婦乘搭航班》(Cathay bans couple who started row over reclining seat)為題，跟進報道事件，並提到搭飛機應否調後椅背因此成為網民爭論熱話，並指有人認為事件影響港人聲譽，但亦有人說港人大多很友善，指今次只是個別事件。

國泰調椅背風波｜英媒形容踢椅爭執是「震驚時刻」 《每日郵報》則以《飛英國航班上的震驚時刻 情侶開始踢另一位乘客座位引發憤怒爭吵 因她把椅子往後靠 擋住他們看屏幕》為題(Shocking moment couple start kicking fellow air passenger's seat sparking furious row when she reclined her chair blocking their view of the in-flight television on flight to Britain)報道，形容爭執是「震驚時刻」。 國泰調椅背風波｜最多外國網民認經濟艙太迫「最錯是航空公司」 報道旋即引來網民熱烈留言，截至本港時間周一晚上10時，似乎以不贊成調後座位的網民較多。最多人like的留言是「最錯的是航空公司，在『牛牛艙』(cattle class、意指經濟艙)擠進太多座位，讓乘客無法感到舒適。在已經夠狹小的空間裡，讓這些座位可以向後傾斜，只是火上加油。停止貪婪。」(The people most in the wrong are the airline companies cramming in too many seats in 'cattle class' to allow passengers to be comfortable. To then make those seats recliners in the already confined space is just throwing fuel on the fire.STOP THE GREED.)，有逾466個讚好，獲讚是「最佳留言」。

國泰調椅背風波｜網民被「躺到最盡」︰可否多顧及他人？ 其次多人like的是一則自身遭遇，有逾159個like︰「安全帶燈號一熄，我前面的女人就把椅躺至最後，她當然有權這樣做，但卻不顧及他人。用餐時我要請空服員叫她把椅子調直，讓我可以進食……當她一吃完東西，又立即把椅躺至最後。為何人們不可以多顧及他人呢？」有人回應說︰「因為現在的人只顧著我、我、我」(It's all me, me, me these days)。 國泰調椅背風波｜「前面的人躺後，我也會躺後」如骨牌 第3多人like的留言是「當前面的人躺後，我也需要躺後」(When they recline if front of me then I have to recline)，指情況就如骨牌般，直至後面是空的座位(Ends up like falling dominoes until it gets to an empty seat)，並認為可調較的座位應當只在商務艙存在，獲129個like。