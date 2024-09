國泰調椅背風波｜醜事傳千里衝出國際！英媒報道 外國網民點睇？最多人認同一留言

國泰調椅背風波|英媒形容踢椅爭執是「震驚時刻」

《每日郵報》則以《飛英國航班上的震驚時刻 情侶開始踢另一位乘客座位引發憤怒爭吵 因她把椅子往後靠 擋住他們看屏幕》為題(Shocking moment couple start kicking fellow air passenger's seat sparking furious row when she reclined her chair blocking their view of the in-flight television on flight to Britain)報道,形容爭執是「震驚時刻」。

國泰調椅背風波|最多外國網民認經濟艙太迫「最錯是航空公司」

報道旋即引來網民熱烈留言,截至本港時間周一晚上10時,似乎以不贊成調後座位的網民較多。最多人like的留言是「最錯的是航空公司,在『牛牛艙』(cattle class、意指經濟艙)擠進太多座位,讓乘客無法感到舒適。在已經夠狹小的空間裡,讓這些座位可以向後傾斜,只是火上加油。停止貪婪。」(The people most in the wrong are the airline companies cramming in too many seats in 'cattle class' to allow passengers to be comfortable. To then make those seats recliners in the already confined space is just throwing fuel on the fire.STOP THE GREED.),有逾466個讚好,獲讚是「最佳留言」。