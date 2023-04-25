國防洩密｜傳烏軍原定戰事一周年襲擊莫斯科　但遭美國阻止

美國外洩的國防部機密文件披露，烏克蘭原計計劃在今年2月24日、俄羅斯入侵當地一周年當日，向俄羅斯首都莫斯科發動襲擊，但被美國阻止。文件透露，白宮擔心俄羅斯境內的襲擊可能會激起克里姆林宮的強烈反應，為免局勢升而作出調解。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)引述機密文件指，烏克蘭國防部情報總局(GUR)局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)在2月13日，指示官員擬定對俄羅斯的大規模攻擊計畫，目標除了莫斯科外，亦包括俄羅斯黑海港口，美方相信行動很大程度屬於像徵性，但仍證明烏方有深入敵方領土的能力。華府情報人員透過秘密監控發現有關計劃，隨即作出調解。