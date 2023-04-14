國防洩密｜FBI拘21歲空軍國民警衛隊成員　疑網上群組上載機密文件(有片)

美國聯邦調查局(FBI)拘捕麻省空軍國民警衛隊從事情報工作的21歲隊員特謝拉(Jack Teixeira)，懷疑與近期國防機密文件外洩有關。網上片段顯示，執法人員持槍去到麻省一間屋外，穿著T-裇短衭的疑犯舉高雙手，跟著被鎖上手扣，被押上汽車離開。 美國司法部長加蘭(Merrick Garland)證實，美國空軍國民警衛隊成員特謝拉涉嫌與國防部機密文件外洩事件有關，已被聯邦調查局人員拘捕，拘捕行動沒有發生衝突，被捕疑犯會被控擅自轉移國防機密信息，將在聯邦法院接受傳訊。國防部發言人強調，軍方所有人都簽署保密協議，故意違反協議是犯罪行為。

特謝拉或將面臨最多 10 年監禁

當地報道指，特謝拉是遊戲玩家，實時通訊平台Discord一個私人群組的成員，亦是一名槍械發燒友。近期外洩的國防機密文件是在有關群組出現，私人群組內有逾20名成員，都是槍械、軍事及宗教愛好者。有美國司法部前檢察人員指，特謝拉若罪名成立，將面臨最多10年監禁。

正在愛爾蘭訪問的美國總統拜登早前表示，接近查明事件，他指對文件外洩感到擔心，但據他所知，目前沒有造成重大影響。

