國際分析｜一意孤行擴大拉法軍事行動 內塔尼亞胡「以戰養政」保權力

內塔尼亞胡

以色列近日決定擴大在巴勒斯坦加沙南部城市拉法的軍事行動，國際社會擔憂加沙人道災難雪上加霜。美國在外交層面對以方的施壓似乎愈來愈大，國務卿布林肯日前作出這輪以巴衝突爆發以來美方最嚴厲批評，直指以軍行動不符合國際人道法，而華府更一度叫停向以軍提供武器，擺姿態施壓。但美國施壓「不到位」，加上內塔尼亞胡面對失去權力的壓力，至今堅持追求殲滅哈馬斯這個幾乎不可能達成的任務。 以色列戰時內閣本月9日晚批准以軍擴大在拉法的軍事行動後，以軍未幾開入拉法，控制拉法口岸加沙一側，之後再逐步在各個街區推進，揭開全面進攻拉法序幕。以色列進攻拉法的主要目的是消滅哈馬斯。內塔尼亞胡多次表示，只有徹底摧毀哈馬斯在拉法的4個營，以色列才能實現其軍事行動三大目標，即解救被扣押以方人員、消滅哈馬斯，以及確保加沙不再對以色列構成威脅。

根據巴勒斯坦加沙衛生部門日前發布的數據，以色列在加沙的軍事行動已造成逾3.5萬巴人死亡、7.8萬人傷。拉法是加沙僅存的尚未被以軍地面部隊大規模進攻的主要城市，逾百萬名巴勒斯坦人正在該處避難。以軍一旦對拉法發動大規模地面進攻，勢必造成大量平民傷亡。隨著以軍不斷向拉法居民下達疏散令，估計目前已有約11萬人被迫重返在戰火中被大面積摧毀的加沙北部地區，還有約30萬人前往以方指定的馬瓦西「人道主義區」。據聯合國和國際援助機構官員說，該「人道主義區」已過於擁擠，難以承受大批人員湧入。

對於大規模進攻拉法，以色列的主要後盾美國並不支持。美國國務卿布林肯本月12日表示，即使以軍在拉法採取猛烈行動，亦只會造成「大混亂」和「無政府狀態」，而不會消滅哈馬斯。他指若以軍在缺乏保護平民方案下犯險，將令平民受害，但成千上萬哈馬斯分子仍苟延殘喘，區內陷入混亂及無政府狀態後，最終還是會由哈馬斯重新控制。美國政府又一度暫緩向以色列輸送武器，是今輪以巴衝突爆發以來首次。消息最先由美國新聞網站AXIOS披露，並「吹風」指以國內部對此十分緊張。美國總統拜登於本月8日公開表明若以軍進攻拉法，美方將不會為其提供炸彈等武器。

美「彈弓手」供武以色列 免擴大分歧 但美國的施壓，恐怕難以影響以色列攻打拉法。美國考慮對以色列「斷供」武器，可能只是為保自身形象的權宜之計，美以之間防務關係基本上牢不可破，令「斷供」威脅備受質疑。美國《華爾街日報》網站一篇文章引述以國官員和分析人士稱，拜登的警告只屬政治訊號，短期內不會影響以軍作戰能力。果不其然，其後即有美國國會人員向美聯社透露，拜登政府已通報國會議員，將向以色列提供逾10億美元武器援助，包括7億美元的坦克彈藥、5億美元的戰術車輛和6,000萬美元的迫擊炮彈，有關決定顯示拜登政府不想加深跟內塔尼亞胡在進攻拉法上的分歧。美國白宮國家安全顧問沙利文本周末將出訪以色列和沙特阿拉伯，以色列同意暫時不會大幅擴大在拉法的行動。

極右政黨要脅推翻政府 在以色列國內，愈來愈多民眾對內塔尼亞胡政府強烈不滿，上街示威，希望戰火早日平息。《耶路撒冷郵報》民調顯示，70%的以色列民眾對政府信任度低、58%人認為內塔尼亞胡應立即辭職。 國內壓力暫不足以改變內塔尼亞胡大規模進攻拉法的計劃，相信他正在採取「以戰養政」策略，透過保持國家的「戰爭狀態」來維持政權。內塔尼亞胡領導的執政聯盟受極右翼政黨牽制，作為極右翼強硬派代表的以色列國家安全部長格維爾(Itamar Ben-Gvir)曾發警告稱，若政府不與哈馬斯戰鬥到底，他領導的猶太力量黨(Otzma Yehudit)將退出執政聯盟。該黨退出將意味內塔尼亞胡政府倒台。以色列財長、極右翼政黨宗教猶太復國主義者黨(Religious Zionist Party)領袖斯莫特里赫(Bezalel Smotrich)日前亦揚言，若內塔尼亞胡敢取消進攻拉法，該黨將推翻政府。

以防長罕有公開挑戰內塔尼亞胡 可圈可點的是，以色列防長加蘭特(Yoav Gallant)周三發表電視講話，公開批評內塔尼亞胡遲遲沒有加沙戰後計劃出台，引發外界關注。加蘭特對內塔尼亞胡仍未有加沙戰後安排感到失望，他反對以方在戰後控制加沙，認為加沙應由巴人自治，在國際協助下設立非敵對的新巴勒斯坦政府管治，否則最終只會出現以色列管治加沙，或哈馬斯重新控制加沙兩個結果。加蘭特透露自去10月以來，一直在內閣中提出上述問題，卻得不到回應。美國國務卿布林肯似乎認同加蘭特的主張，周三表示以方須有明確及具體的加沙戰後方案，否則加沙將出現權力真空和無政府狀態，引發混亂。