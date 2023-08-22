國際分析｜他信結束逾15年流亡返泰 束手就擒判囚8年 其實計好晒數

除日本排放核污水外，周三最矚目國際新聞相信是流亡海外逾15年的泰國前總理他信(Thaksin Shinawatra)，經過多日事先張揚後，今天(周二)果然結束流亡返泰。他隨即被送往最高法院受審，快速裁定貪污等3項罪名成立，判監8年，之後送往曼谷一間監獄準備服刑。他信今次「自投羅網」自不會是一時衝動，而是掌握著一次可遇不可求的時機。儘管他聲言回國跟當前政局無關，但有些事毋須畫公仔畫出腸。 他信｜01年出任泰國總理 08年流亡 原為電訊業大亨的他信01年獲國會選為總理，之後推行農業補貼及全民醫療等措施，深受泰國農民和受薪階層愛戴。05年他輕鬆連任，但翌年被軍事政變推翻，展開流亡生涯。08年，他信曾一度返泰，後來因貪污等罪名再度流亡，被泰國當局通緝。期間泰國曾陷入「紅黃衫軍之亂」，親他信的「紅衫軍」跟反他信人民民主聯盟的「黃衫軍」爭權並屢爆示威。

他信｜胞妹英祿曾接棒任總理 後被推翻 2011年泰國再舉行大選，他信胞妹英祿(Yingluck Shinawatra)領導的為泰黨大勝，之後當地又爆發反英祿示威；至14年，憲法法院裁定英祿於11年撤換官員的決定違憲，解除她及多名內閣成員職務。時任陸軍總司令的巴育(Prayut Chan-o-cha)隨即發動政變掌權。在2019年恢復的大選中，巴育藉著新憲法下的選舉制度——推選總理需獲上議院支持的規定，而參議員又是由軍方委任的「自己人」，令他成功過渡為文人政府總理。 今年5月，泰國再次舉行大選，選出下議院500個議席，結果由前進黨勝出。該黨主張制衡王室、軍方及司法體系權力，包括減輕冒犯君主罪的刑罰，明顯不是軍方及王室「那杯茶」，卻受反王室及自由派年輕選民擁戴。不過，前進黨獲151席不過半數，須與其他政黨籌組聯合政府，42歲黨魁皮塔(Pita Limjaroenrat)幾經波折，始終無法獲得由軍方掌控的上議院支持，未能出任總理。