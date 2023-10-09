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國際
2023-10-09 23:46:56

國際分析｜以色列情報錯估哈馬斯無意開戰

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以巴衝突

以巴衝突｜以色列持續轟炸加沙。(美聯社)

以色列與巴勒斯坦局勢平靜多時突再爆發激烈戰鬥，令國際社會愕然。以色列更經歷國家最黑暗的一天，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲造成以色列超過700人死亡，包括一場音樂節遭槍手掃射造成260人喪生。分析指，今次突襲猶如1973年埃及和敘利亞趁猶太節慶成功突襲以色列，當年和現時以色列情報機關均誤判敵人不會開戰，也錯判敵人的軍事準備。

與1973年相比，今次以色列在先進和廣泛情報搜集網下犯了這樣錯誤更是嚴重，哈馬斯必定經多月策劃才成功發動今次大型攻擊，這絕對是以色列自1973年第四次中東戰爭以來最嚴重的情報犯錯。儘管以軍情報機關已提出警告，敵人認為以色列易於攻擊，但情報評估卻認為哈馬斯只有興趣管治加沙地區，並不想與以色列開戰，最少有一段時間不想。哈馬斯會害怕以色列的大規模報復，對加沙造成更大破壞。情報評估及很多分析均認為，哈馬斯傾向將暴力行動輸送到以色列佔據的西岸，這將有助削弱哈馬斯政敵巴勒斯坦自治政府的支持度。結果證明，以色列情報犯下大錯，哈馬斯並不畏懼以色列的強大軍事力量。

以色列

以巴衝突｜哈馬斯上周六突襲以色列，令雙方戰鬥再起。(美聯社)

以巴衝突｜司法改革導致後備軍拒絕服役

除了情報失誤，以色列也犯了軍事錯誤。以軍顯然未有準備好應對今次這種程度的攻擊，而大部分以軍亦部署在西岸。美聯社指，因為總理內塔尼亞胡政府試圖改革司法制度，削弱最高法院權力和獨立，令大量後備軍拒絕服役，導致軍力準備不足和削弱，而軍方高層早已警告內塔尼亞胡有關情況。不過，以軍仍對建於加沙周圍的高科技圍欄充滿信心，就如哈馬斯2021年5月曾嘗試突襲卻未能成功，該圍欄會有效阻擋哈馬斯武裝分子進入，結果哈馬斯上周六以智取突破並推倒圍欄。

以巴衝突｜以總理忽視埃及最近斡旋

分析指出，內塔尼亞胡亦無視埃及最近斡旋，尋求以色列與哈馬斯、巴勒斯坦聖戰組織達成長期停火協議，以色列目前執政的極右政府想佔據西岸，而非與巴勒斯坦人達成和平。內塔尼亞胡的司法改革被認為是掃除正式吞併西岸的障礙，卻不得民心。以色列國內政局動盪加上司法改革造成的社會分歧，讓哈馬斯乘虛而入。另外，以色列封鎖加沙16年，摧毀其經濟，如同囚禁其200萬名居民，並沒有令哈馬斯低頭。
 

以色列 以色列 以巴緊張局勢不斷升級，已造成雙方近1,600人死亡，以色列有900人喪生，以軍的空襲就造成超過680名巴勒斯坦人死亡。(美聯社) 在哈馬斯向以色列發射數千枚火箭砲釀慘重死傷後，以色列也展開反擊。 以色列 以色列 以色列

以巴衝突｜圖阻以國與沙特關係正常化 減巴人建國威脅

以色列與沙特阿拉伯關係正常化最近取得進展，也可能是以巴戰火重燃的起因。美國《華爾街日報》指，以色列宿敵伊朗早在8月開始，已協助哈馬斯和黎巴嫩真主黨策劃海陸空全面突襲以色列。伊朗革命衛隊和4個激進組織在黎巴嫩首都貝魯特召開多次會議，並於一星期前決定執行。哈馬斯和真主黨高層認為，突襲可重創以色列，並破壞沙特和以色列在美國協調下關係正常化，阻止他們成立新地區安全聯盟，威脅巴勒斯坦建國。

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