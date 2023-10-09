國際分析｜以色列情報錯估哈馬斯無意開戰

以色列與巴勒斯坦局勢平靜多時突再爆發激烈戰鬥，令國際社會愕然。以色列更經歷國家最黑暗的一天，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲造成以色列超過700人死亡，包括一場音樂節遭槍手掃射造成260人喪生。分析指，今次突襲猶如1973年埃及和敘利亞趁猶太節慶成功突襲以色列，當年和現時以色列情報機關均誤判敵人不會開戰，也錯判敵人的軍事準備。

與1973年相比，今次以色列在先進和廣泛情報搜集網下犯了這樣錯誤更是嚴重，哈馬斯必定經多月策劃才成功發動今次大型攻擊，這絕對是以色列自1973年第四次中東戰爭以來最嚴重的情報犯錯。儘管以軍情報機關已提出警告，敵人認為以色列易於攻擊，但情報評估卻認為哈馬斯只有興趣管治加沙地區，並不想與以色列開戰，最少有一段時間不想。哈馬斯會害怕以色列的大規模報復，對加沙造成更大破壞。情報評估及很多分析均認為，哈馬斯傾向將暴力行動輸送到以色列佔據的西岸，這將有助削弱哈馬斯政敵巴勒斯坦自治政府的支持度。結果證明，以色列情報犯下大錯，哈馬斯並不畏懼以色列的強大軍事力量。