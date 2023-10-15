國際分析｜以軍地面攻入加沙 恐面臨數月血腥巷戰 鄰國或進一步捲入戰事

以巴衝突踏入第8日，以色列對加沙北部的巴勒斯坦民眾發出的撤走限期，已於本港時間昨晚屆滿。總理內塔尼亞胡穿上避彈衣，上前線叫士兵「準備好下一階段」作戰，以方揚言已準備好海陸空全方位進攻加沙。儘管以軍將力求速戰速決，但哈馬斯分子相信亦早擺下守株待兔戰略，以軍入城後恐遭遇炸彈、陷阱、埋伏及激烈巷戰，戰爭隨時持續數個月，期間周邊國家及以巴盟友會否及如何進一步捲入戰事，將難以預測。 根據外媒消息，以方今次是希望奪取哈馬斯根據地並佔領一段時間，預料以軍包括坦克、步兵、工兵及突擊隊的地面大軍正式進攻時，戰機、武裝直升機、無人機及炮兵等，等將從海陸空三路發射火炮掩護，勢成自2006年以軍攻入黎巴嫩後最大規模地面攻勢。據報以軍原計劃在日前發動地面進攻，但因天氣問題，令以軍戰機機師及無人機操作員難以為地面部隊提供空中掩護，而把行動推遲幾天。

截至周日以巴雙方死亡人數已增至約4,000人。據報過去24小時內，以軍空襲加沙造成逾400名巴人死亡、1,500人受傷。以方發出撤走警告後，加沙北部約110萬居民已有數十萬人向南疏散，但據報加沙南部亦受以軍空襲。加沙城在以軍連日空襲下，不少地方已淪為廢墟，以軍近期已加強訓練突擊隊員在廢墟環境戰鬥。此外，據報以軍亦是下達指示，放寬交戰守則，容許士兵毋須太多檢查程序就可向懷疑敵人開槍。 以巴衝突｜加沙有大量地道 哈馬斯料早埋伏 以軍一旦發動地面進攻，風險仍非常大，因它涉及在一塊狹窄且人口眾多的土地上作戰。區內除地面外亦有無數地下隧道組成的迷宮。據估計，數萬名哈馬斯槍手已在加沙城及周邊地區數百英里地下隧道和掩體中埋伏，預料哈馬斯會於以軍在地面進攻時炸毀隧道，亦可能從隱藏的隧道口撲出，從後襲擊以軍，同時亦已埋下大量路邊炸彈，並在建築物中布置陷阱殺敵。此外，哈馬斯亦可能會利用以色列及外國人質作為人盾，將其扣押在隧道，增加以軍行動的顧忌。以軍確認目前有126名人質被脅持在加沙，哈馬斯聲言至今已有22名人質已遭以軍誤炸死亡。