國際分析｜以軍隨時地面攻入加沙 恐臨長達數月血腥巷戰

以巴衝突已踏入第9日，以色列對加沙地帶北部的巴勒斯坦民眾發出的撤走限期，於本港時間前晚屆滿。總理內塔尼亞胡穿上避彈衣，上前線叫士兵「準備好下一階段」作戰，並召開戰時內閣首次會議，以方揚言已準備好海陸空全方位進攻加沙。儘管以軍勢必力求速戰速決，但哈馬斯分子相信亦早擺下守株待兔戰略，以軍入城後恐遭遇炸彈、陷阱、埋伏及激烈巷戰，戰爭隨時持續數個月，期間周邊國家及以巴盟友會否及如何進一步捲入戰事，將難以預計。

加沙城(Gaza City)在以軍連日空襲下，不少地方已淪為廢墟，以軍近期已加強訓練突擊隊員在廢墟環境戰鬥。此外，據報以軍亦已下達指示，放寬交戰守則，容許士兵毋須做足以往的檢查程序，就可向懷疑敵人開槍。

截至周日，以巴雙方死亡人數已增至約4,000人，過去24小時內，以軍空襲加沙造成逾400名巴人死亡、1,500人受傷。以方發出撤走警告後，加沙北部約110萬居民已有數十萬人向南疏散，但據報加沙南部亦受以軍空襲。另有多間加沙醫院亦被以方要求疏散，但世衛指當中有逾2,000名重病病人，要其遷離等於判其死刑。

根據外媒消息，以方今次是希望奪取哈馬斯根據地並佔領一段時間，預料以軍包括坦克、步兵、工兵及突擊隊的地面大軍正式進攻時，戰機、武裝直升機、無人機及炮兵等，將從海陸空三路發射火炮掩護，勢成自2006年以軍攻入黎巴嫩後最大規模地面攻勢。據報以軍原計劃在日前發動地面進攻，但因天氣問題，令戰機機師及無人機操作員難以為地面部隊提供空中掩護，而把行動推遲幾天。

加沙有大量地道 哈馬斯料早埋伏

以軍一旦發動地面進攻，風險非常大，因它涉及在一塊狹窄且人口眾多的土地上作戰。區內除地面外亦有無數地下隧道組成的迷宮。據估計，數萬名哈馬斯槍手已在加沙城及周邊地區數百英里地下隧道和掩體中埋伏，預料哈馬斯會於以軍在地面進攻時炸毀隧道，亦可能從隱藏的隧道口撲出，從後施襲，同時亦已埋下大量路邊炸彈，並在建築物中布置陷阱。此外，哈馬斯亦可能利用以色列及外國人質作人盾，將其扣押在隧道，增加以軍行動的顧忌。

以軍確認目前有126名人質被脅持在加沙，哈馬斯聲言至今已有22名人質遭以軍誤炸死亡。以軍醫團隊則聲稱，為逾千名在哈馬斯突襲行動中遇害的以色列人驗屍後，發現不少死者有被虐待或強姦等痕跡，部分甚至被肢解斬首，當中包括兒童。

戰鬥拖長恐令周邊勢力捲入

令外界憂慮的是地面戰一旦展開，將令周邊及支持哈馬斯的勢力進一步捲入戰事。黎巴嫩真主黨近日持續在黎國南部接壤以色列的邊境，跟以軍交火，最新戰況是以軍炮火擊中一間民房造成一對夫婦死亡，真主黨及哈馬斯亦有成員在以軍攻擊中喪生；另以軍近日亦曾兩度空襲敘利亞機場。至於被視為哈馬斯「金主」的伊朗，透過聯合國向以色列發出信息，強調伊朗不希望以色列與哈馬斯的戰鬥進一步升級，指若以軍在加沙發動地面進攻，伊朗將不得不干預。

美軍方面，則進一步派遣「艾森豪威爾號」航母戰鬥前赴地中海東部，聯同兩艘驅逐艦及一艘巡洋艦，與較早前已抵達相關水域待命的核動力航母「福特號」戰鬥群會合，以震懾針對以色列的敵對行為。美國總統拜登再次與內塔尼亞胡通電話，重申美方對以色列的堅定支持。

國際社會加緊斡旋以巴衝突。中國政府中東問題特使翟雋本周將出訪中東，協調停火及推動和談，翟雋說巴以衝突持續升級，令人深感憂慮，唯有盡快停火止暴才能給政治解決創造必要條件，重申解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國，即落實「兩國方案」。外長王毅早前與沙特外相費薩爾通話時表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應停止對加沙民眾的集體懲罰。

接管加沙城後 管治成難題

就算以軍今次的地面進攻成功，並剷除哈馬斯，未來仍須面對如何管治的難題，以方可重新對該地區實施直接控制，就像1967年至2005年般，但這意味須統治一個龐大且敵對人口；另一選擇是讓目前管理西岸的巴勒斯坦自治政府接手，但這勢令巴勒斯坦自治政府，淪為以色列「傀儡」。