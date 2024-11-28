國際分析｜以黎達成停火協議 有助平定加沙局勢？

以色列安全內閣日前批准了與黎巴嫩真主黨的停火協議，協議於當地時間周三凌晨生效。停火協議符合以色列、真主黨及美國利益，雖然能為以黎帶來暫時和平，但如何落實面臨許多不確定性，地區局勢能否恢復穩定、加沙能否實現停火均仍充滿挑戰。 截至本港時間周四下午，停火協議生效後局勢暫時平靜。以軍稱會根據協議在黎南逐步撤軍，但警告利塔尼河(Litani River)以北的民眾暫時不要向南移動，並宣布宵禁，惟據報有數以千計民眾，急不及待開車返回黎南。真主黨則發表停火生效後首份聲明，沒有明言停火，並強調其戰士仍會維持充分裝備，防範以軍攻擊並監視對方撤出黎南，同時聲言將繼續支持巴人。

今次以黎衝突是新一輪以巴衝突爆發後的地區「外溢效應」。去年10月7日以來，真主黨隔著以黎邊界與以軍交火，支援在加沙的巴勒斯坦激進組織哈馬斯，以軍則用空襲和炮擊回敬。自9月起，以黎衝突急速升級。 以黎停火｜以色列 真主黨 拜登政府 各有盤算 以黎在此刻達成停火協議達成，是基於自身利益考量。以色列方面，內塔尼亞胡面臨日益增加的國內壓力。以色列已擊斃多名真主黨領袖及成員，逐漸意識到繼續在黎巴嫩的軍事行動，效益已遞減；而徹底鏟除真主黨又非以方目標，在加沙戰事持續下，在現階段跟真主黨停火是最佳選擇。內塔尼亞胡在電視講話亦表明，以軍已摧毀真主黨大部分武器、對方威脅已大不如前。他揚言停火協議可讓以軍休養生息、重整裝備，聚焦伊朗威脅和孤立哈馬斯。

對真主黨來說，停火有利保留剩餘實力。真主黨跟以軍作戰的過程中，指揮體系、戰鬥人員和武器裝備均受沉重打擊，預料未來數年很難回復元氣；況且真主黨與以軍作戰持續愈長，在黎巴嫩國內面對的輿論壓力將愈大，作為政黨的它，在國會的議席亦恐減少。 對美國而言，總統拜登急於在明年1月卸任前，留下所謂的「政治遺產」。在此時促成以黎達成停火協議，將成為他及外交班子的一次重大勝利，之後以軍如何狂轟加沙、巴人死傷如何增加，也是下任總統特朗普處理的事。

以黎停火與加沙慘況︰

根據以黎停火協議內容，真主黨及所有黎巴嫩武裝團體承諾不對以色列發動任何攻擊、以方停止對黎巴嫩境內的軍事打擊，兩國均保有自衛權；黎巴嫩軍隊和國內安全部隊將駐守該國南部，防止真主黨在區內重整；以軍將在60天內逐步撤出黎南，真主黨亦須從以黎邊界的藍線及利塔尼河之間的地區撤走。以黎雙方並將建立委員會，與聯合國駐黎巴嫩臨時部隊合作，監督協議執行情況。內塔尼亞胡揚言，若真主黨有任何違反停火協議的行為，以色列將以武力回應，先旨聲明「停火期限取決於真主黨」。

以黎停火｜協議內有難以解決的問題 根據2006年以黎停火的經驗，雙方確曾經歷一段相對平靜日子，但衝突並未徹底消失。06年的協議即「聯合國安理會1701號決議」(UN Security Council Resolution 1701)，是今次停火協議基礎，依賴黎巴嫩軍隊監管真主黨，但問題是其無法控制對方；協議同時要靠聯合國維和部隊監察真主黨動態，但部隊並無在軍事上對抗真主黨的權力。這些問題若沒有解決，以黎可停火多久仍是疑問。 以黎停火｜「對加沙毫無意義」內塔尼亞胡騎虎難下 在真主黨目前元氣大傷下，停火協議料有暫時作用，但巴勒斯坦問題是中東問題核心，以黎停火協議難以複製至加沙。英國皇家聯合研究所(Royal United Services Institute)地緣政治專家海勒(HA Hellyer)直言，以黎停火根本「對加沙毫無意義」(means nothing for Gaza)。

內塔尼亞胡政府目前意圖不明，在先後擊殺哈馬斯領袖哈尼亞(Ismail Haniyeh)及繼任人辛瓦爾(Yahya Sinwar)後，仍似無意終止加沙戰事，戰後計劃也是未知數。內塔尼亞胡過去多次聲言要徹底鏟除哈馬斯勢力，但任何人也相信這是不可能的任務。內塔尼亞胡在國內面對極右翼勢力壓力，政府內部各路人馬對加沙問題有自身利益及立場考量，包括誓要把巴人逐出加沙，內塔尼亞胡一日不停火，可保權力及個人安全。國際刑事法院近日向內塔尼亞胡發出逮捕令，使以色列進一步受孤立，也可能他騎虎難下。

有美國官員透露，拜登政府仍會推動一項向以色列出售總值6.8億美元的武器計劃，涉及數千枚聯合直接攻擊彈藥套件以及小直徑炸彈，或許反映華府也沒預期戰爭會於短期內結束。