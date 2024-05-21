伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)周日所乘直升機墜毀，經徹夜搜救昨日最終證實不幸身亡，終年63歲。萊希2021年當選總統，對西方強硬，與伊朗最高精神領袖哈梅內伊關係密切，更被視為其接班人。萊希突然離世正值中東多事之秋，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯之戰已持續8個月還未結束，外界視之為伊朗與以色列的鬥爭轉暗為明，因伊朗一直力挺哈馬斯。伊朗近年在中東舉足輕重，過去數十年來伊朗一直支持黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、也門和巴勒斯坦地區的武裝組織和武裝分子，萊希死亡或為中東地區帶來迴響。不過，伊朗最終話事人是85歲的最高精神領袖哈梅內伊，料伊朗無論外交或國內政策都不會有大變。惟哈梅內伊年事已高，其繼任人安排或掀權力鬥爭。 萊希出事前與外長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省省長拉赫馬提以及機組和保安人員一行9人，乘直升機往阿塞拜疆出席伊朗有份參與興建的水壩落成典禮，阿國總統阿利耶夫也有出席。回程時遇上濃霧等惡劣天氣「緊急降落」，豈料墜毀山區。由於現場非常大霧加上地形崎嶇影響搜索工作，至昨日才找到直升機殘骸，萊希等9人全部罹難。伊朗宣布全國哀悼5天，根據憲法由第一副總統穆赫貝爾出任臨時總統，並須於50天後舉行總統選舉。

西方稱「德黑蘭屠夫」 血腥對付異己 萊希畢業於神學院，是一名強硬保守的伊斯蘭教士，於1979年伊朗革命期間上街抗議西方支持的君主。他與宗教領袖的密切聯繫，讓他成為司法部獲信任的人物，年僅25歲便成為副檢察長，繼而扶搖直上，於2019年成為司法部長，並獲「德黑蘭屠夫」之名。報道指，任副檢察長和檢察總長時，萊希支持「死亡委員會」，於1988年由4名法官重新審理政治犯。數千名囚犯遭處決並棄於亂葬崗。確實遭處死的人數未明，有人權組織估計約5,000人。 萊希一直忠於伊朗政權和前最高精神領袖霍梅尼，並於1980年代與時任總統哈梅內伊展開密切關係；霍梅尼1989年逝世後，哈梅內伊接替成為最高精神領袖。萊希被視為哈梅內伊的門生，外界認為他一手鋪排萊希於2021年當選總統。惟伊朗2021年大選備受爭議，萊希雖取得壓倒性勝利，但全體選民少於半數出來投票，因許多較溫和的候選人被阻止參選。