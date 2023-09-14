國際分析｜俄朝軍事結盟威脅大 美國已失與北韓打交道先機

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普京的「普金會」令美國有危機感，但要阻止俄朝聯手似乎無能為力。俄朝領導人在會面中均表示要大幅拉近雙方關係，克里姆林宮今日稱普京已接受金正恩邀請回訪北韓。兩人亦討論了軍事合作，普京擬協助北韓打造人造衛星，以換取北韓提供彈藥，而北韓目標是軍事衛星，甚至研發可威脅美國本土的洲際導彈。分析家認為，俄羅斯因攻打烏克蘭遭國際制裁，北韓則因核武發展被制裁，制裁促成兩個國家的結盟，反威脅美國安全。美國國務院警告，若兩國達成新售武協議，拜登政府會毫不猶豫施加額外制裁，但俄朝早已遭制裁似乎不會受阻嚇。觀察家指美國多年來嘗試與北韓打交道惟不得其門而入，也錯失機會，形成目前遭俄朝聯手威脅的局面。

普金會｜「美方無權指導俄羅斯如何生存」 北韓在蘇聯支持下於1948年9月於朝鮮半島北部成立政權，並於冷戰時期獲莫斯科支持，直至蘇聯於1991年瓦解。近年來，中國成為對北韓最具影響力的國家，但金正恩亦試圖平衡與莫斯科和北京的關係。普京1999年接任總統後，於翌年7月到訪平壤與時任領導人、金正恩父親金正日會晤，有意重新建立兩國關係。在周三的普金會，暫時未知普京準備為北韓提供甚麼技術。南韓警告若俄朝違反聯合國安理會決議，將付上代價。俄羅斯外交官員指美國批評普金會是虛偽做法，因是美國埋下混亂的種子，向世界各地盟友提供武器，指美方無權指導俄羅斯如何生存。