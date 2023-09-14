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國際
2023-09-14 23:29:14

國際分析｜俄朝軍事結盟威脅大 美國已失與北韓打交道先機

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金正恩

70歲普京與39歲金正恩各取所需，促成俄朝合作抗美國。(路透社)

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普京的「普金會」令美國有危機感，但要阻止俄朝聯手似乎無能為力。俄朝領導人在會面中均表示要大幅拉近雙方關係，克里姆林宮今日稱普京已接受金正恩邀請回訪北韓。兩人亦討論了軍事合作，普京擬協助北韓打造人造衛星，以換取北韓提供彈藥，而北韓目標是軍事衛星，甚至研發可威脅美國本土的洲際導彈。分析家認為，俄羅斯因攻打烏克蘭遭國際制裁，北韓則因核武發展被制裁，制裁促成兩個國家的結盟，反威脅美國安全。美國國務院警告，若兩國達成新售武協議，拜登政府會毫不猶豫施加額外制裁，但俄朝早已遭制裁似乎不會受阻嚇。觀察家指美國多年來嘗試與北韓打交道惟不得其門而入，也錯失機會，形成目前遭俄朝聯手威脅的局面。

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普金會｜「美方無權指導俄羅斯如何生存」

北韓在蘇聯支持下於1948年9月於朝鮮半島北部成立政權，並於冷戰時期獲莫斯科支持，直至蘇聯於1991年瓦解。近年來，中國成為對北韓最具影響力的國家，但金正恩亦試圖平衡與莫斯科和北京的關係。普京1999年接任總統後，於翌年7月到訪平壤與時任領導人、金正恩父親金正日會晤，有意重新建立兩國關係。在周三的普金會，暫時未知普京準備為北韓提供甚麼技術。南韓警告若俄朝違反聯合國安理會決議，將付上代價。俄羅斯外交官員指美國批評普金會是虛偽做法，因是美國埋下混亂的種子，向世界各地盟友提供武器，指美方無權指導俄羅斯如何生存。

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普金會｜聚焦中國忽視北韓   突爆烏克蘭戰爭

英國廣播公司(BBC)指，美國總統拜登去年5月訪南韓首爾時，被記者問有甚麼向金正恩說，他回應「你好，就這樣。」分析家指，華府當時似乎是想以有趣方式敲開北韓鐵幕，若真是如此，似乎錯失了機會；雙方在過去70年來連串的錯步及錯失機會，累積成今天棘手局面。時任美國總統特朗普2018年6月於新加坡與金正恩破天荒會晤，為改善兩國關係踏出第一步，惟兩人於2019年2月的河內峰會卻破局，兩國返回原點。金正恩現時並無興趣與華府會談，甚至自2022年起頻頻試射導彈，以及兩度發射軍事間諜衛星但失敗，均反映他不懼制裁。有觀察家笑說，北韓只剩下角落兩間店舖無被制裁，根本不怕再有新制裁。另外，有分析家指，美國近年聚焦中國擴張的威脅，忽略了北韓這個細小國家，認為不足為懼，震懾和圍堵已足夠，但現時北韓較數十年前，可依靠俄羅斯和中國更多。美國也無預計烏克蘭戰爭突爆發，促成朝俄加強合作。

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