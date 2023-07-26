國際分析｜加密幣Worldcoin正式推出 登記有錢派 須掃瞄紅膜 背後理念佳隱憂多

由OpenAI(開發AI聊天機械人ChatGPT的公司)創辦人阿爾特曼(Sam Altman)發起的新加密貨幣WorldCoin(世界幣)項目，周一正式啟動。WorldCoin備受關注，除因打著阿爾特曼旗號，亦因其向登記開戶者「派錢」，而登記時須同意接受虹膜掃瞄，據報全球已有逾200萬人登記。以虹膜資料鑑別身份，較採用指紋或人臉識別更有效，但大規模採集民眾生物資料，總有資料外洩或被濫用憂慮，相信已被各國監管機構盯上。

Worldcoin世界幣｜完成開戶可獲25枚Worldcoin

Worldcoin指兩年前展開測試至今已經有200萬人註冊。其以名為「The Orb」的虹膜掃瞄儀為用戶登記，據報將在全球設立1,500個，本港已有3個。公司表示，記錄虹膜資料是為確認用戶是真實人類。掃瞄後會化成一串獨特編號，成為個人身份證明，完成程序者可獲25枚Worldcoin，目前每枚值約2美元(約15.6港元)。Worldcoin希望去中心化，成為全球網絡世界的結算層，包括貧窮國家連銀行帳戶也沒有的人，人人擁有加密帳戶。Worldcoin並稱，其系統可能為建立一個「以AI為基礎」的「全球基本收入體系」鋪平道路，但未知如何實現。