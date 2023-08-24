國際分析｜助特朗普推翻總統大選結果 前紐約市長朱利亞尼遭控敲詐自首 911英雄如何跌落神壇？

美國前總統特朗普的私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)因涉嫌協助特朗普推翻2020年總統大選的喬治亞州選舉結果，被起訴13項罪名，他周三到喬州自首，獲准以15萬美元(約117萬港元)保釋。朱利亞尼2001年911襲擊時坐鎮紐約，帶領民眾面對恐襲傷痛，獲得多方讚譽，如今被控敲詐勒索等重罪，面臨多年監禁。這位風光一時的前紐約市市長，究竟是如何跌落神壇？
特朗普涉嫌企圖推翻2020年喬州總統選舉結果，他、朱利亞尼和另外17人遭喬州檢方起訴。檢方控告79歲的朱利亞尼觸犯喬州的《反敲詐勒索及受賄組織法》，以及誘導官員違反就職誓言、對調查人員不實陳述等13項罪名，其中敲詐勒索若定罪，最高刑罰為監禁20年。
從容自首
朱利亞尼否認控罪，他從紐約前往喬州自首時表示，「感覺非常、非常的好，因為自覺正在捍衛所有美國人的權利，我當律師時已做過很多次」。他交保後續說：「起訴是一種諷刺，不僅是對我、對特朗普總統的攻擊，更是對美國人民的攻擊。」
起訴書指控，朱利亞尼作出大量關於選舉舞弊的不實陳述，包括對亞利桑那和賓夕法尼亞等州分的官員作不實陳述，試圖說服他們同意改派另一批選舉人到國會參與確認選舉結果的程序，從而讓特朗普可留任總統。負責此案的檢察官威利斯要求被告在本周五中午前自首，周三連同朱利亞尼在內至少有9人自首，特朗普早前稱將於周四到案。
時代風雲人物淪為被告
朱利亞尼在911恐襲時任紐約市長，因救災指揮得當而獲譽為「美國市長」，不僅膺《時代》雜誌年度風雲人物，02年更獲英女王封為爵士，如今卻名譽掃地，為何會淪落至此？研究朱利亞尼生平的政治分析員將他2008年問鼎總統寶座失利一事，視為關鍵轉捩點。
朱利亞尼憑藉911事件後的高人氣，原本在2008年共和黨總統候選人提名戰中聲勢領先。但共和黨人憂慮他過去支持墮胎權、同性戀權益和槍械管制的立場，加上他的私生活以及與中東地區的商業關係惹人疑竇，使得他在初選中舉步維艱。
傳記作家柯茨曼(Andrew Kirtzman)指，這場選戰打完的數年裡，朱利亞尼的政治生涯似乎劃上句號。在人生低潮中，他與當時的妻子朱迪斯遷居佛州，特朗普將他們安置在海湖莊園一座平房裡。柯茨曼說：「特朗普在朱利亞尼非常脆弱的時刻庇護了他。2016年特朗普決定競選總統，他需要朱利亞尼，朱利亞尼也需要特朗普。」
前妻：不是從前的那人
朱利亞尼想加入特朗普內閣，但未能如願，便續任其政治打手。知情者說，今天的朱利亞尼與昔日他們認識的，是判若兩人。
前妻朱迪斯在911事件期間和2008年朱利亞尼競選落敗後一直相伴，她說：「這個男人一點也不像我20年前認識的那位911英雄。其實，我為他感到遺憾，很悲哀。對我們來說，他已不是從前那個人了。」律師同行Hamilton Fox III亦指：「簡直判若兩人。我不知道他遭遇過甚麼事。」