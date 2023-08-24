國際分析｜助特朗普推翻總統大選結果 前紐約市長朱利亞尼遭控敲詐自首 911英雄如何跌落神壇？

美國前總統特朗普的私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)因涉嫌協助特朗普推翻2020年總統大選的喬治亞州選舉結果，被起訴13項罪名，他周三到喬州自首，獲准以15萬美元(約117萬港元)保釋。朱利亞尼2001年911襲擊時坐鎮紐約，帶領民眾面對恐襲傷痛，獲得多方讚譽，如今被控敲詐勒索等重罪，面臨多年監禁。這位風光一時的前紐約市市長，究竟是如何跌落神壇？

特朗普涉嫌企圖推翻2020年喬州總統選舉結果，他、朱利亞尼和另外17人遭喬州檢方起訴。檢方控告79歲的朱利亞尼觸犯喬州的《反敲詐勒索及受賄組織法》，以及誘導官員違反就職誓言、對調查人員不實陳述等13項罪名，其中敲詐勒索若定罪，最高刑罰為監禁20年。

從容自首

朱利亞尼否認控罪，他從紐約前往喬州自首時表示，「感覺非常、非常的好，因為自覺正在捍衛所有美國人的權利，我當律師時已做過很多次」。他交保後續說：「起訴是一種諷刺，不僅是對我、對特朗普總統的攻擊，更是對美國人民的攻擊。」

起訴書指控，朱利亞尼作出大量關於選舉舞弊的不實陳述，包括對亞利桑那和賓夕法尼亞等州分的官員作不實陳述，試圖說服他們同意改派另一批選舉人到國會參與確認選舉結果的程序，從而讓特朗普可留任總統。負責此案的檢察官威利斯要求被告在本周五中午前自首，周三連同朱利亞尼在內至少有9人自首，特朗普早前稱將於周四到案。