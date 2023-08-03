國際分析｜北約快速作戰不濟 烏軍重拾蘇聯式舊打法 與西方存認知落差 恐墮俄消耗戰陷阱

烏克蘭6月初發動期待已久的大反攻以來，未能打出美歐為烏克蘭組建及訓練北約規格作戰部隊應有的戰果。分析指，烏軍如今捨棄美式戰法而重拾蘇聯式打法，讓西方擔心恐落入俄羅斯打消耗戰的陷阱。而烏克蘭與西方存在認知落差及戰略上分歧，亦恐損彼此關係。 俄烏戰爭｜烏軍反攻進展不如預期 《紐約時報》報道，烏克蘭以美軍裝備精良的新編北約旅作為先鋒，展開大反攻後卻陷入俄軍密布的地雷區並遭火炮、攻擊直升機痛擊而損失不輕。有些部隊因進展不理想被撤出戰場。 美國官員與獨立分析師均指出，如今這些烏軍的北約旅正回到過去的蘇式老打法，即先用長程導彈及火炮削弱俄軍，而非聯合兵種快速作戰的西式戰法。目前烏軍在南部戰線增兵，但第2波西式北約旅所發動的大多是規模較小的攻擊。 儘管烏軍在大反攻以來收復一些村落，但卻沒法複製去年秋天在收復東北部哈爾科夫大片失地以及南部要塞赫爾松時的閃擊勝利。新式北約旅在俄軍綿密炮火下，未讓烏克蘭討到太多便宜。

俄烏戰爭｜北約希望落空 引發種種質疑 拜登政府曾盼為烏軍組建及訓練的9個西式北約旅(兵力約3.6萬人)能展現美式戰法優於俄式的願景。俄式戰法恪守高度集中指揮，美式則標榜授權以便靈活應對戰場，以及步、炮、裝甲的聯合兵種協同作戰。 烏軍打法走回舊路，凸顯北約原本裝備西式武器、新戰法可讓烏軍扭轉乾坤的希望落空，至少目前是如此。這也引發西方提供訓練的品質、數千億美元價值武器能否成功將烏軍轉變為符合北約標準戰力的質疑。 俄烏戰爭｜北約沒協助烏軍發揮所長 近期曾走訪俄烏前線的卡內基國際和平基金會高級研究員科夫曼(Michael Kofman)表示：「大反攻本身還沒失敗，只是會拖上幾個月進入秋天。可以這麼說，錯在以為只需幾個月訓練，就能把烏軍完全變成美軍打法般對抗準備充分的俄軍防線，而沒去協助烏克蘭用他們擅長的方式作戰。」 俄羅斯曾多次表明，他們的戰略就是要耗到讓西方受不了。美國官員憂慮，烏軍重拾舊打法將耗盡寶貴的彈藥供應，中了俄羅斯的圈套而在消耗戰陷入不利處境。

俄烏戰爭｜烏克蘭不聽從美國指示 美國CNBC新聞網引述消息人士指，華府已因烏克蘭一些不睬美國建議的作為而惱火，「美國強烈建議別做的一些事，基輔還是做了，無視美方的關切」。 前北約負責新興安全挑戰的副助理秘書長、現任職英國智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)的謝伊(Jamie Shea)指，烏克蘭處境艱難，他們想要的東西和西方所能提供之間肯定存在差距，「有時這會導致挫折感」。 俄烏戰爭｜西方認為「仁至義盡」 謝伊續指：「烏克蘭人很不容易。顯然，他們是在為生存而戰，也總會感到不滿意而需索愈來愈多；與此同時，則是西方覺得已仁至義盡……重要的是，要管理這種落差以免持續傷害彼此關係。」