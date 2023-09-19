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國際
2023-09-19 12:38:33

國際分析｜北韓把金與正武器化 「全球最危險女性」有甚麼政治作用？ 地位如何？

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金與正在平壤政權中有特殊地位。(美聯社)

金與正在平壤政權中有特殊地位。(美聯社)

北韓領袖金正恩相隔多年再出訪俄羅斯，胞妹金與正緊隨他外訪，有北韓專家認為，金與正「雄心勃勃、聰明、冷酷無情」，已成為「全球最危險女性」。

為殘酷的北韓添一點溫柔

美國塔夫茨大學(Tufts University)弗萊徹學院(Fletcher School)教授李晟允(Sung-Yoon Lee，音譯)對美國霍士數碼新聞闡述其分析指，「我認為，金與正目前確實是韓國史上、甚至是全球史上最危險的女性」，「儘管她相對年輕，9月底將滿36歲，但她無疑為這個殘酷、沙文主義、由男性主導的國家(北韓)增添一些較柔和的形象。外界必須非常認真地看待她」。

金與正2011年於父親金正日的喪禮上首次公開露面，但到2018年平昌冬奧之前，她很大程度上仍是個背景人物。幾個月後，她陪同哥哥金正恩與南韓總統文在寅舉行歷史性峰會。她最近又隨金正恩一同訪問俄羅斯，並在與總統普京會面前參觀東方太空發射場。

金與正出席文金會，與南韓總統文在寅談話。(資料圖片)

金與正出席文金會，與南韓總統文在寅談話。(資料圖片)

她是「攝政王」？

國際政治分析普遍認為，金與正是金正恩的接班人，李晟允則指她可能扮演「攝政王」的角色，直到金正恩傳聞中的幼子長大到足以掌權為止，但這也可能引發一些權鬥，如果「(屆時)雙方出現緊張關係」，那麼她會「想起她和哥哥在2013年那個嚴寒，處決了兩人的姑丈張成澤」。

金與正在南韓的「文金會」初露頭角後，她便代表金正恩和平壤當局發表了至少40項書面聲明，並下令炸毀兩韓聯絡辦公室。李晟允指出，這種私授的權力尤其令人不安，因為這可能賦予她個人或與兄長共同掌控北韓核武庫的權力。金與正去年在幾項聲明中提到這點，揚言南韓「哪怕只是對北韓領土發射一枚子彈」，都會招致嚴重後果。

專家：從未見過這樣的女性共同領袖

李晟允說：「我們從未在北韓、南韓和全球歷史中見過這樣的情況，一位女性共同領袖、一個犯罪政權的女性共同領導人發出核威脅，說我有權用核武攻擊南韓這個和平與民主的鄰國。」

早年的金與正，有些青澀。(資料圖片)

早年的金與正，有些青澀。(資料圖片)

平壤將金與正視為武器

李晟允仔細檢視對「金與正的每一則報導」、北韓官方聲明和長達數百小時的北韓影片內容，也訪問過多名曾見過她的人，得出的認知是，「透過所有影像畫面和北韓發表的聲明等，我看見金與正在北韓階級制度中佔據著獨特的強大地位」。李晟允推測，北韓可能為把金與正「武器化」，派她出席總統級或聯合國會議，這將使這些國際機構陷入尷尬，要不接受她，要不因為她是女性而顯得「莽撞無禮」。

應如何看待金與正？

李晟允認為，金與正代表北韓出席國際場合，將進一步鞏固她的權力和影響力，「當她說，『好吧，我們來談談非核化或外交關係正常化』時，很多人會因為她是女性而傾向相信她。她雄心勃勃、聰明、冷酷無情，因此，我們(在國際場合上)應該非常認真地對待她，而不是在她面前擺出高人一等的態度」。

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