國際分析｜北韓炸毀兩韓公路 展示斬斷與南韓一切聯繫

南北韓關係在南韓總統尹錫悅上台後惡化，北韓5月起向南韓發放垃圾氣球，上周又指控南韓無人機闖首都平壤形同軍事挑釁。正當無人機事件令局勢急轉直下之際，北韓周二(15日)炸毀連接兩韓邊境的部分公路，南韓士兵連開數槍示警回應。有關道路曾標誌兩韓關係修好，已棄置沒有使用，北韓炸毀它是要顯示領導人金正恩的政權對尹錫悅保守派政府的憤怒，屬象徵之舉。另外，也顯示北韓切斷與南韓一切聯繫。

北韓炸毀兩韓公路｜分析：放棄尋求和平統一

南韓軍方表示，北韓中午12時炸毀部分在朝方的邊境連接公路，並未有造成嚴重破壞，韓方公路亦未有損毀。北韓軍方上周罕見地知會負責監督兩韓非軍事區的聯合國軍(UN Command)，稱會全面切斷與南韓連接的公路和鐵路，以便加固防禦設施。南韓軍方認為，北韓炸毀公路似乎是要產生數個影響，例如向美國或聯合國軍發出訊號，調停兩韓持續發生的事件。南韓又指，北韓炸路違反兩韓休戰協議。

南韓分析家認為，無人機事件或加速北韓炸毀公路，但也顯示北韓堅決切斷與南韓的所有聯繫，也放棄尋求和平統一的目標。而無人機闖境後，北韓下令邊境附近的炮兵部隊準備好隨時開火，局勢恐升級至軍事衝突。