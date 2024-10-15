國際分析｜北韓炸毀兩韓公路 展示斬斷與南韓一切聯繫

南北韓關係在南韓總統尹錫悅上台後惡化，北韓5月起向南韓發放垃圾氣球，上周又指控南韓無人機闖首都平壤形同軍事挑釁。正當無人機事件令局勢急轉直下之際，北韓周二(15日)炸毀連接兩韓邊境的部分公路，南韓士兵連開數槍示警回應。有關道路曾標誌兩韓關係修好，已棄置沒有使用，北韓炸毀它是要顯示領導人金正恩的政權對尹錫悅保守派政府的憤怒，屬象徵之舉。另外，也顯示北韓切斷與南韓一切聯繫。
北韓炸毀兩韓公路｜分析：放棄尋求和平統一
南韓軍方表示，北韓中午12時炸毀部分在朝方的邊境連接公路，並未有造成嚴重破壞，韓方公路亦未有損毀。北韓軍方上周罕見地知會負責監督兩韓非軍事區的聯合國軍(UN Command)，稱會全面切斷與南韓連接的公路和鐵路，以便加固防禦設施。南韓軍方認為，北韓炸毀公路似乎是要產生數個影響，例如向美國或聯合國軍發出訊號，調停兩韓持續發生的事件。南韓又指，北韓炸路違反兩韓休戰協議。
南韓分析家認為，無人機事件或加速北韓炸毀公路，但也顯示北韓堅決切斷與南韓的所有聯繫，也放棄尋求和平統一的目標。而無人機闖境後，北韓下令邊境附近的炮兵部隊準備好隨時開火，局勢恐升級至軍事衝突。
北韓炸毀兩韓公路｜金正恩定性兩韓關係「敵對」
金正恩去年底將兩韓關係定性為「敵對的兩國關係」後，朝方開始切斷兩韓公路連接。根據南韓軍方消息，北韓去年11月和12月分別在京義線和東海線一帶埋地雷，並在今年3月至8月期間陸續拆除東海線和京義線的護欄、路燈、路軌、枕木和車庫等設施。現在剩下的兩韓連接公路實際上只有板門店共同警備區。
兩韓1950至53年爆發戰爭，其後簽署休戰協議，並非和平條約，所以技術上兩國仍在交戰。在2000年，時任南韓總統金大中與時任北韓領導人金正日舉行峰會後，興建了上述遭炸毀的公路，以展示兩韓關係改善。當時由南韓支付1.32億美元(約10億港元)興建費，北韓名義上向南韓貸款共同出資，惟一直未有償還。1.32億美元公帑就這樣「炸飛」了，南韓當局誓言要追究。
北韓炸毀兩韓公路｜南韓議員：無人機3D打印
北韓炸路前聲稱南韓無人機闖境投下反北韓傳單，令局勢緊張起來。金正恩胞妹金與正兩度發表講話，稱若再發現無人機會有報復行動。朝中社指金正恩周一召開國防和安全協商會議，就南韓無人機滲透平壤事件，商討應對方案。有南韓輿論聲稱北韓自編自導自演，一名南韓議員分析北韓公開的有關畫面，發現無人機由3D打印，非南韓軍方無人機。