國際分析｜卡梅倫「回朝」任外相 辛偉誠炒柏斐文驅除右翼

以巴新一輪衝突在英國間接引爆政治炸彈。內政大臣柏斐文(Suella Braverman)因較早前撰文，批評警隊批准親巴勒斯坦示威，並形容示威者是暴徒，引發爭議。事件持續發酵後，首相辛偉誠周一內閣改組，辭退柏斐文。內相一職由原外相祁湛明(James Cleverly)接任，而接任外相者是前首相卡梅倫(David Cameron)，令外界大感意外，因過往鮮有前首相「回朝」入閣。
43歲的柏斐文上星期在《泰晤士報》撰文，批評倫敦警方應對親巴人示威立場有偏頗，她指不信一些親巴勒斯坦示威純粹想呼籲外界援助加沙，聲言其是替包括極端伊斯蘭等組織表達立場。
稱警執法「雙重標準」成導火線
她並批評倫敦警方高層處理示威時持「雙重標準」，做法較面對極右示威者時寬鬆得多，她又形容準備參加倫敦市中心親巴勒斯坦示威人士是「仇恨示威者」。該場遊行最終有30萬人參與，期間有極右示威者企圖阻止，與警員爆發衝突，近150人被捕。輿論批評柏斐文的言論對緊張局勢火上加油；加上她的評論文章，事前未按慣例獲首相辦公室審批才刊登，令黨內開除她的聲浪更高漲。
柏斐文被革職後拒絕示弱，強調未來會在適當時候繼續發聲。今次是柏斐文一年多內兩度被辭任內相，她在前首相卓慧思(Liz Truss)任內，因用私人電郵向一名國會議員發送有機密文件的電郵，而被卓慧思要求辭職。對於何以柏斐文會在以巴衝突於各地引起雙方支持者互相指責之際，發表其「偉論」，原因之一是她本身是保守黨右翼派系領袖，主張包括嚴厲對待非法移民；更重要的是英國明年將舉行大選，民調顯示目前保守黨民望落後工黨15至20個百分點，柏斐文很有可能看準保守黨在大選中將會失利，正透過建立強硬形象，以助屆時競逐黨魁。英國《獨立報》指保守黨內有右翼已聲言，會向辛偉誠「開戰」。
卡梅倫入閣 把保守黨拉回中間
外相一職由曾於2010至16年任首相的卡梅倫接任，令外界意外。卡梅倫當年支持英國留歐，在2016年脫歐公投通過脫歐後，為此下台，而他與辛偉誠在多項議題上亦有分歧。
今次卡梅倫入閣相信是因辛偉誠欲把更多有資深經驗的中間派招攬入閣，不想再討好黨內右翼，這從首相發言人的回應可見端倪︰「今次重組內閣將令首相得以建立一支團結的隊伍，為國家帶來所需的長遠轉變。」有議員認為卡梅倫入閣將帶來國際政治經驗，應對俄烏戰爭及中東危機等環境，同時向保守黨傳統選民及溫和派選民釋出「保守黨沒有向右傾」訊號。