國際分析｜卡梅倫「回朝」任外相 辛偉誠炒柏斐文驅除右翼

卡梅倫

柏斐文

以巴新一輪衝突在英國間接引爆政治炸彈。內政大臣柏斐文(Suella Braverman)因較早前撰文，批評警隊批准親巴勒斯坦示威，並形容示威者是暴徒，引發爭議。事件持續發酵後，首相辛偉誠周一內閣改組，辭退柏斐文。內相一職由原外相祁湛明(James Cleverly)接任，而接任外相者是前首相卡梅倫(David Cameron)，令外界大感意外，因過往鮮有前首相「回朝」入閣。 43歲的柏斐文上星期在《泰晤士報》撰文，批評倫敦警方應對親巴人示威立場有偏頗，她指不信一些親巴勒斯坦示威純粹想呼籲外界援助加沙，聲言其是替包括極端伊斯蘭等組織表達立場。

稱警執法「雙重標準」成導火線 她並批評倫敦警方高層處理示威時持「雙重標準」，做法較面對極右示威者時寬鬆得多，她又形容準備參加倫敦市中心親巴勒斯坦示威人士是「仇恨示威者」。該場遊行最終有30萬人參與，期間有極右示威者企圖阻止，與警員爆發衝突，近150人被捕。輿論批評柏斐文的言論對緊張局勢火上加油；加上她的評論文章，事前未按慣例獲首相辦公室審批才刊登，令黨內開除她的聲浪更高漲。 柏斐文被革職後拒絕示弱，強調未來會在適當時候繼續發聲。今次是柏斐文一年多內兩度被辭任內相，她在前首相卓慧思(Liz Truss)任內，因用私人電郵向一名國會議員發送有機密文件的電郵，而被卓慧思要求辭職。對於何以柏斐文會在以巴衝突於各地引起雙方支持者互相指責之際，發表其「偉論」，原因之一是她本身是保守黨右翼派系領袖，主張包括嚴厲對待非法移民；更重要的是英國明年將舉行大選，民調顯示目前保守黨民望落後工黨15至20個百分點，柏斐文很有可能看準保守黨在大選中將會失利，正透過建立強硬形象，以助屆時競逐黨魁。英國《獨立報》指保守黨內有右翼已聲言，會向辛偉誠「開戰」。