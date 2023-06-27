國際分析｜「喪屍之地」狀況網上瘋傳 美國毒品氾濫有幾嚴重？(有片)

網絡上近期瘋傳一些影象，可見費城(Philadelphia)北部街頭有吸毒者蹣跚而行，有些則失去知覺趴在地上，而無家可歸者的帳篷隨處可見、地上散落著垃圾。有英媒描述「費城已被毒品犯罪淹沒」、「從未見過人類處於如此狀況」，費城的肯辛頓大道在毒品侵蝕下，已淪為「殭屍之地」，惹網民議論。 五十多年前，時任美國總統尼克遜曾對毒品「宣戰」，但美國毒禍卻愈演愈烈。有指如今美國是全球毒品最氾濫國家，吸毒人數約佔全球12%。令費城肯辛頓大道淪為「殭屍之地」的，是一種名為甲苯噻嗪(xylazine)的藥物，別名「殭屍藥」。它會導致人體從內到外腐爛，不及時治療會有截肢風險。該藥一般用於鎮靜大型牲畜，如今卻成為美國流行的毒品，使用者往往意識不到周圍環境變化，以及身上的疼痛與潰爛，走路姿勢就像電影中的僵屍一樣。

美國毒品｜吸毒成長期流行病 死亡人數多過槍擊加車禍總和 費城的「肯辛頓大道(Kensington Avenue)亂象」是美國毒品氾濫現狀的縮影。美國外交學會一份報告指，自2000年來，美國已有逾百萬人死於藥物使用過量，毒癮問題已成為美國一種長期流行病，危及公眾健康及經濟。美國疾控中心(CDC)數據顯示，2022年美國有10.96萬人死於吸毒過量，創新高。另有報道指美國死於吸毒的人數，較死於槍擊及車禍人數總和還要多。根據美國國家藥物濫用統計中心(NCDAS)於2021年公布的調查，當地約2.8億名12歲及以上人士中，有3,190萬名吸毒者。 毒品氾濫對美國造成巨大經濟損失。美國國會聯合經濟委員會(United States Congressional Joint Economic Committee) 2022年發表報告，指濫用鴉片類藥物在2020年對美國造成近1.5萬億美元損失，約佔當年國內生產總值7%，較2017年增約三分一。一項於2022年底進行的研究則推算，與新冠疫情爆發前相比，美國損失了約630萬勞動力，其中約20%是由濫用鴉片類藥物導致。

美國毒品｜少數族裔吸毒率高 求助受歧視 毒品氾濫亦加劇了美國各種社會問題。吸毒對腦神經造成破壞，加劇吸毒者的心理焦慮和認知障礙，容易誘發精神疾病、加劇情緒激化，從而引發家庭危機、暴力犯罪、心理創傷。此外還會加劇種族歧視問題，衝擊美國社會，根據CDC於2022年7月的數據，美國年長黑人男性服藥過量死亡率，幾乎是年長白人男性的7倍，而年輕的印第安人和阿拉斯加原住民女性服藥過量死亡率，則幾乎是年輕白人女性的2倍。 53歲的非洲裔美國人古奇年輕時曾吸毒，如今致力幫助吸毒者對抗毒品。他聲稱吸毒的少數族裔求助時往往遭受歧視，「當我們打電話給不同地方，想讓吸毒成癮者接受治療時，對方會問『(吸毒者)使用了甚麼藥物？』」，「若你答『快克』(美國社會普遍認為非洲裔使用較多的一種高純度可卡因)，他們就會突然說沒床位了。若你說是鴉片類藥物和海洛英，他們就會說有床位。」

美國毒品｜政客推動措施 被指有反效果 過去數十年來，美國毒品氾濫現象愈演愈烈。一方面，毒品種類不斷改朝換代。在二十世紀，美國最常見的非法鴉片類藥物是海洛英；而根據CDC數據，近年合成鴉片類藥物，特別是芬太尼(fentanyl)導致的死亡人數急劇上升，而在最近，「僵屍藥」又成為美國吸毒者新寵。 令人關注的是，美國部分政客推動的打擊吸毒措施，可能有反效果。2021年11月，在時任紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)支持下，全美首個「藥物過量預防中心」在紐約市開幕，號稱為吸毒者提供乾淨的注射器以及監督服務，以減少藥物過量導致的死亡。此後，新墨西哥州、內華達州等地亦擬設立類似機構，但在專家批評有關做法變相鼓勵吸毒。