國際分析｜土耳其「放行」瑞典 北約北擴惹關注 俄難無動於衷

冷戰結束後北約持續東擴，在烏克蘭危機升級後又啟動北擴進程，擴員對象包括芬蘭和瑞典，前者已於2023年4月正式獲准加入。隨著土耳其周二批准關於瑞典加入北約議定書的議案，北約北擴又推進「半步」。若瑞典正式「入約」，俄羅斯面臨的軍事壓力將會加劇，恐或有所動作，為歐洲未來安全形勢增添不穩定因素。 土耳其大國民議會大會周二晚以287票贊成、55票反對、4票棄權通過有關瑞典加入北約議定書的議案。土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)將簽署正式同意瑞典加入北約。瑞典首相克里斯特松(Ulf Kristersson)在社交媒體上寫道：「土耳其的決定令瑞典向北約成員國又邁進了一步。」 土耳其大國民議會議長庫爾圖爾穆什(Numan Kurtulmus)較早前表示，瑞典已滿足土耳其提出的重要條件，土耳其不再反對瑞典加入北約。2022年7月，北約正式啟動吸納芬蘭和瑞典的進程，按照規程，北約所有成員國必須一致同意才能接納新成員。土耳其此前一直不同意瑞典「入約」，一個重要原因是土耳其認為瑞典對於庫爾德武裝的支持者「過於仁慈」，而庫爾德武裝被土耳其視為恐怖組織。

瑞典調整反恐政策「入約」 瑞典為推動「入約」進程，不斷調整本國反恐政策，包括修改憲法和法律，以擴大針對庫爾德工人黨的反恐合作等，最終滿足了土耳其的安全關切。 此外，土耳其去年增加了一個批准瑞典「入約」的條件，要求美國同意向土耳其出售F16戰機。本月較早時，土耳其外長菲丹(Hakan Fidan)與到訪的美國國務卿布林肯(Antony Blinken)討論了F16戰機的採購問題和「完成批准瑞典加入北約的最後步驟」。瑞典斯德哥爾摩大學土耳其問題專家萊溫(Paul Levin)估計，土耳其或已獲美國承諾，因此加快批准瑞典「入約」進程。

剩匈牙利未同意瑞典加入 目前，北約成員國中僅剩匈牙利尚未批准瑞典「入約」。由於兩國在諸多問題上存在分歧，有關瑞典申請加入北約的投票程序，始終沒有擺上匈牙利國會議程。去年3月，匈牙利國會批准芬蘭「入約」申請，但其後匈牙利政府發言人表示，瑞典若想匈牙利「開綠燈」，須先解決三大問題：一是瑞典頻頻通過外交途徑批評匈牙利；二是瑞典把發生在其境內的焚燒《可蘭經》事件稱作「言論自由」，這是「以道德優越感掩蓋明顯的種族主義」；三是瑞典對匈牙利缺乏「尊重」，多年來兩國關係持續惡化。 不過，在土耳其大國民議會投票同意瑞典「入約」前夕，匈牙利態度似有所轉變。匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)在社交媒體發文稱，已邀請瑞典首相訪匈，為雙邊關係及「入約」一事談判；惟瑞典外交大臣比爾斯特倫(Tobias Billstrom)不領情，指不見有任何理由要跟匈牙利談判，據報是不滿匈牙利政府此前的批評。 長久以來，芬蘭和瑞典這兩個奉行軍事不結盟政策的北歐國家，被認為是俄羅斯與西方之間的緩衝區，但自俄烏戰爭於2022年爆發後，兩國決定改變立場。兩國加入北約，令外界關注歐洲形勢會否變得更複雜。