國際分析｜埃及峰會後以巴真的和平了？三個細節揭四大疑問

多個國家和國際組織領導人日前在埃及舉行峰會，聚焦加沙地帶停火第一階段議題。埃及、美國、卡塔爾及土耳其四國領袖簽署文件，以擔保方身份承諾支持加沙停火協議落實。但這場峰會以及會前簽署的加沙停火協議，仍為以巴及中東和平留下很多問號，三個細節揭示了四大疑問。 埃及峰會流露了三個可圈可點的細節。細節一，峰會有逾20位領袖參與，包括巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯以及多位歐洲國家領袖等，但加沙衝突兩大主角哈馬斯及以色列的領袖均無出席。中東地區重要國家沙特阿拉伯以及阿聯酋僅派代表參加，而伊朗更是無影。

「20點計劃」下一階段安排欠奉 細節二是據英媒披露，峰會開始前，各國領袖在接待室等了幾個鐘才等到美國總統特朗普。對於如何實現美方此前提出的「20點計劃」的下一階段安排，特朗普在峰會期間並無提供任何具體答案，僅說部分與會領袖有意加入為戰後監管加沙而設立的「和平委員會」。 細節三是白宮公布、在峰會簽署的文件顯示，文件僅強調「致力於」結束加沙衝突，並以「希望」、「安全」、「和平」及「繁榮」定義該地區的願景，但幾乎沒有涉及具體措施。埃及總統塞西說「兩國方案」是實現巴勒斯坦人與以色列人和平共存的唯一途徑。但以上文件並完全沒有提及「兩國方案」。

以方很易找到再戰鬥藉口 這些細節令人質疑，以巴之間的棘手問題只是被暫時擱置，峰會留給以巴及整個中東地區的是四大疑問。 疑問一是加沙停火能維持多久。目前的停火協議沒有訂明以色列從加沙全面撤軍的時間表。以色列區域外交政策研究所(Mitvim)專家基布里克(Roee Kibrik)認為，以方後續很容易找到藉口再次展開軍事行動，不排除內塔尼亞胡政府會在接收完被扣押人員後，再次動武。 哈馬斯未如期交還人質遺體 哈馬斯交還人質及人質遺體的限期，已於周一屆滿。截稿前，哈馬斯已交還全部20名生還人質，但全數28具人質遺體，則只交還10具，當中1人並非任何以色列人質，而是一名巴人。對於是否滿意哈馬斯交還遺體的進度，美國總統特朗普承認部分遺體埋在加沙的廢墟或地道入面，處理需時。

特朗普︰一聲令下以軍重返加沙 但他同時警告哈馬斯，若哈馬斯拒絕解除武裝，只要他一聲令下，以軍就會重返加沙。以色列則警告哈馬斯，若繼續拖延歸還人質遺體，以色列或將繼續關閉加沙南部接壤埃及的拉法邊境口岸，並減少運送救援物資的貨車數量。 疑問二是加沙停火如何牽動地區情勢。若國際社會能建立可信的安全保障，今次停火有望緩解地區緊張局勢。但一旦停火破裂，有敘利亞分析人士擔心，戰火可能會迅速擴大至黎巴嫩、敘利亞及紅海地區。

多國領袖出席埃及峰會︰

如何重建加沙及資金來源成疑 疑問三是加沙戰後重建如何展開。有巴勒斯坦分析人士指出，各方目前尚未就重建加沙的資金來源等作出任何安排，如何協助近200萬失去家園和生計的加沙民眾，是停火後加沙治理的最大挑戰。 疑問四是如何推進落實「兩國方案」。目前巴方代表被排除在衝突後加沙治理之外，這將加劇加沙地帶與約旦河西岸分裂，等同於剝奪巴勒斯坦人的自決權，將侵蝕「兩國方案」基礎。 美同時擔任劊子手 陪審團 法官 今次峰會及停火協議留下這麼多疑問，原因在於停火很大程度是出於衝突方的疲憊以及區外國家施壓，並沒有公正地顧及各方利益。有分析認為，在今輪加沙衝突的升級和停火過程中，美國同時擔任了「劊子手、陪審團及法官」的角色。

從提出「20點計劃」向以哈施壓停火，到用埃及峰會造勢，美國政府有多重考量。美國在以巴和地區問題上有三大訴求，一是要維護美國在中東地區的主導權，二是確保盟友以色列的利益和在中東地區的優勢，三是推動阿拉伯國家，尤其是沙特與以色列關係正常化，來實現其政治和經濟利益。 阿拉伯世界對美以不信任程度惡化 但今輪加沙衝突對美國帶來新的棘手問題。在阿拉伯國家與以色列關係正常化方面，埃及金字塔政治和戰略研究中心專家奧卡沙(Saeed Okasha)認為，加沙衝突令阿拉伯世界對美國及以色列的不信任程度進一步惡化，以色列與埃及等阿拉伯國家間關係本身已相當緊張，而阿拉伯世界的關鍵國家沙特，又把巴勒斯坦建國進程，視為與以色列關係正常化的重要前提。

以巴問題是中東問題的核心，今次埃及峰會恐怕並非「隧道盡頭的光」，中東要持久和平，須先以「兩國方案」為核心解決根源問題，一日不確保巴人權利獲公正解決，一日也無法持久和平。