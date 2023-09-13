國際分析｜大環境因素 華為夾擊 iPhone 15內地銷量凍過水？

美國蘋果公司推出新iPhone，話題性早已今非昔比，不過近日被視為突破美國科技封鎖的華為Mate 60 Pro橫空出世、在內地引發搶購潮，令周三宣布推出的iPhone 15系列，格外受到關注。在手機市場大環境及內地愛國情緒高漲下，iPhone 15要在中國市場交出亮麗成績，恐難以如願。 受限於歐盟法規，iPhone 15系列一如事前所料採用Type-C規格充電，正式標誌自家Lightning充電時代終結。其中15 Pro及15 Pro Max均轉用支援USB 3.0格式的USB-C插槽，傳輸速度可高達10Gb/s，比過往快最多20倍。

iPhone 15｜全球首款3納米晶片「A17 Pro」手機 iPhone 15系列繼續沿用方正邊框設計，但換上「流線型邊緣機身」，令握感更舒適。Pro系列變動更大，換上航天工業級鈦金屬，防摔力更強，並成為歷來最輕的Pro系列。15 Pro/15 Pro Max內建全新的3納米A17 Pro晶片，官方表示A17 Pro是現時市場上最快的處理器。拍攝方面，其中15 Pro繼續採用三鏡頭，主鏡頭為4,800萬像素，而前一代Pro系列才有的動態島，也登陸標準版iPhone 15。

iPhone 15周三發布。(美聯社)

iPhone 15｜周五晚起接受預訂 Pro版8599元起 此外，新iPhone以新「動作按鈕」(Action Button)取代本來的靜音鍵(Mute Switch)，用家可為該鍵自訂常用功能，包括靜音、專注模式、相機、電筒、錄音機、翻譯、放大鏡及捷徑app等。iPhone 15系列15日晚起接受預訂、本月22日起發售。iPhone 15售價由6,899港元起、15 Plus由7,699起、15 Pro由8,599起，而15 Pro Max則由10,199起。 iPhone 15發布後在內地引發討論，有關iPhone 15的討論在微博有多達24.7億次瀏覽、逾80萬則留言及讚好等。不少人讚賞15 Pro採用業界首款3納米晶片A17 Pro，而內地龐大的手遊玩家群，亦對蘋果聲稱該手機可玩如《Resident Evil 4 Remake》等畫質接近遊戲機的遊戲，而感到雀躍；亦有人讚新機配色漂亮而且重量減輕。 iPhone 15｜選Mate 60內地網民 多iPhone 15近兩倍 但也有人認為不應選購美國手機，而應支持國貨，並指華為Mate 60 Pro有獨特強項——支援衛星通話及發訊息，反觀iPhone 15只可發緊急求救訊息。有內地評論聲言「iPhone 15缺乏創新，配置國產機早玩爛了」，並點名入門級的15及15 Plus屏幕刷新率「依然是60Hz低刷」，又指iPhone 15頂配版在快充、電池量及內存方面「完敗」於Mate 60頂配版。新浪網調查顯示，若要從iPhone 15及Mate 60二選一，有多達6.1萬人選擇Mate 60，選擇iPhone 15者僅2.4萬人。 目前內地手機市場跟全球市場一樣正陷於低潮，加上內地經濟放緩，而蘋果在內地的第三方零售商，月前推出了iPhone 14 Pro的罕見折扣，最高達10%，搶走新機的部分潛在買家；再加上華為的Mate 60火紅、愛國情緒高漲下，iPhone 15在內地的銷售不大可能輕鬆。

iPhone 15周三發布。(美聯社)