國際分析｜大環境因素 華為夾擊 iPhone 15內地銷量難樂觀

美國蘋果公司推出新iPhone，話題性早已今非昔比，不過近日被視為突破美國科技封鎖的華為Mate 60 Pro橫空出世、在內地引發搶購潮，令周三宣布推出的iPhone 15系列，格外受到關注。在手機市場大環境及內地愛國情緒高漲下，iPhone 15要在中國市場交出亮麗成績，恐難以如願。

受限於歐盟法規，iPhone 15系列一如事前所料採用Type-C規格充電，正式標誌自家Lightning充電時代終結。其中15 Pro及15 Pro Max均轉用支援USB 3.0格式的USB-C插槽，傳輸速度可高達10Gb/s，比過往快最多20倍。

全球首款手機 採3納米晶片「A17 Pro」

iPhone 15系列繼續沿用方正邊框設計，但換上「流線型邊緣機身」，令握感更舒適。Pro系列變動更大，換上航天工業級鈦金屬，防摔力更強，並成為歷來最輕的Pro系列。15 Pro/15 Pro Max內建全新的3納米A17 Pro晶片，官方表示A17 Pro是現時市場上最快的處理器。拍攝方面，其中15 Pro繼續採用三鏡頭，主鏡頭為4,800萬像素，而前一代Pro系列才有的動態島，也登陸標準版iPhone 15。

明晚起接受預訂 Pro版8599元起

此外，新iPhone以新「動作按鈕」(Action Button)取代本來的靜音鍵(Mute Switch)，用家可為該鍵自訂常用功能，包括靜音、專注模式、相機、電筒、錄音機、翻譯、放大鏡及捷徑app等。iPhone 15系列明晚(15日)起接受預訂、本月22日起發售。iPhone 15售價由6,899港元起、15 Plus由7,699元起、15 Pro由8,599元起，15 Pro Max則由10,199元起。

iPhone 15發布後在內地引發討論，有關iPhone 15的討論在微博有多達24.7億次瀏覽。不少人讚賞15 Pro採用業界首款3納米晶片A17 Pro，而內地龐大的手遊玩家群，亦對蘋果聲稱該手機可玩如《Resident Evil 4 Remake》等畫質接近遊戲機的遊戲，感到雀躍；亦有人讚新機配色漂亮而且重量減輕。

