國際分析｜奧斯卡片用AI惹議 西班牙片全AI製作 AI如何衝擊電影業？

人工智能(AI)以較大家想像更快的速度，殺入電影界。近日在奧斯卡獲得最佳男主角、最佳攝影及最佳原創音樂的《粗獷派建築師》(The Brutalist)使用了AI優化對白以及圖像；柏林影展上一齣德國片則用上AI配音；有西班牙電影更已採用「全AI製作」，包括演員及場景。AI這位影壇新丁未來如何改變電影行業，持續令人關注。 近日舉辦的第75屆柏林國際電影節上，德國導演蒂克韋爾(Tom Tykwer)新作《光》(The Light)作為揭幕影片亮相。一間名為「無瑕」(Flawless)的美國外語配音公司與蒂克韋爾合作，透過其人工智能(AI)技術「TrueSync technology」調整電影中演員的口型，製作了「口型與台詞精準匹配」的英語版，為電影開拓國際市場提供新思路。 德國電影用AI改演員口型 配音英語 「無瑕」的創辦人斯科特曼(Scott Mann)表示，在柏林電影節，觀眾觀看的是德語原音版，而北美買家可以選擇「完美無瑕的英語版」。傳統電影配音一是遷就演員口型來翻譯台詞，這可能會導致「詞不達意」，一是無視口型，把配音硬套上去，但會變成「對不上嘴」。利用AI技術的話，可以直接修改畫面，讓電影中演員的口型與另一種語言的配音同步，猶如演員親口說的一樣。斯科特曼表示，「這一技術讓電影製作人感到興奮，它為那些原本難以進入美國市場的電影，打開了新的大門」。

西班牙「AI電影」包辦演員及場景 AI技術憑藉其低成本與高效率的雙重優勢，正在全球電影產業鏈中加速普及。西班牙電影《大重置》(El Gran Reinicio、英譯為The Great Reset)在柏林電影節交易平台——歐洲電影市場展(European Film Market、EFM)上放映。該片的製作完全依靠AI，所有布景和角色均是數碼生成，沒有真人演員或實體場景。預告片可見戲裡有大量各國地標受災難式攻擊的場面，相關場面相信以過往的CG技術一樣可以做到，但料需時較用AI長得多。導演托拉多(Daniel H. Torrado)表示，AI不僅大幅降低了拍攝時間和成本，更拓展了傳統電影無法實現的視覺敘事，「AI並非取代藝術視野或人類創造力，而是一種優化製作流程的工具，使電影製作人能夠更專注於講述引人入勝的故事」。 《粗獷派建築師》用AI 業界反彈 此外，由美國、英國、加拿大聯合攝製的劇情片、講述在匈牙利出生的猶太建築師，二戰後逃離歐洲前往美國的《粗獷派建築師》，使用了AI優化主角的匈牙利語對白，據報片末的一系列建築圖則，亦經過AI潤飾。該片年初獲得美國金球獎年度最佳劇情片獎，近期獲得10項奧斯卡提名，最終獲得包括影帝等3個獎項。 電影業該不該用AI、以及用多少AI，目前仍人言人殊。在奧斯卡宣布前，有輿論指《粗獷派建築師》因使用AI而引起巨大爭議，據報原因是AI在荷李活仍屬「敏感話題」，尤其是在2023年荷李活演員及編劇罷工，以保護自己的工作免受AI影響之後。



反AI成荷李活名人「時尚」行為 美國娛樂雜誌《The Hollywood Reporter》指，在荷李活，反對AI似乎已是一種「名人時尚」(become fashionable for celebrities)，不少明星公開表示對AI「零容忍」，一些影片甚至標明「絕不含AI」。AI衝擊人類「飯碗」，無論在甚麼行業也會引發爭議，而遑論是在本來就應該由有感情的人類來創造的藝術事業。柏林電影節藝術總監塔特爾(Tricia Tuttle)認為，儘管AI技術在提升電影行業某些環節的效率方面具有一定作用，但電影節更注重傳達電影的情感與美學內涵。 支持者︰應擁抱變化 以AI激發創意 但亦有人認為人類應該要適度利用AI。英國安培分析公司(Ampere Analysis)執行董事比森(Guy Bisson)指，從概念構思到視覺特效，AI技術已全面滲透至電影製作的各個環節，他正面看待AI，認為電影從業者必須不斷提升技能，積極使用這些工具，以擁抱變化，並且利用AI激發創意。 柏林電影節期間舉辦的一場研討會上，丹麥哥本哈根未來研究所(Copenhagen Institute for Futures Studies)未來學家維特韋茲(Sofie Hvitved)認同，AI已廣泛應用於電影製作的各個環節，呼籲關注其帶來的道德影響，「AI不僅會改變電影製作的工具，還將重塑商業模式」。她指隨著電影製作人與AI更緊密合作，「了解如何負責任地、創造性地使用這項技術，將變得至關重要」。在歐洲議會和歐洲電影學院(European Film Academy)上月舉辦的圓桌會議上，歐洲議會議員拉福維茨(Emma Rafowicz)也直言，生成式AI可能會威脅電影創作者的權益以及文化多樣性，故應當建立嚴格的監管制度。