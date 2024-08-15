國際分析｜岸田文雄失黨內支持下台 日政治前景不確定性增加

日本首相、自民黨總裁岸田文雄周三宣布不參加下月舉行的黨總裁選舉，等於將自行下台，由新總裁接任首相。岸田棄選是因自民黨黑金醜聞不斷發酵，導致內閣民望長期低迷，他又無力改變，引發黨內對未來選情的憂慮，令他失去黨內支持。今次黨總裁爭奪戰料較過去激烈，結果比以往更難預料，日本政治前景不確定性增加。 岸田文雄｜內閣民望一直處於30%以下「危險水域」 岸田宣布不參選時，稱黨總裁選舉須向國民展示「自民黨將會改變」。他認為自民黨要改變，是因為他執政期間該黨接連爆醜聞，特別是國會議員從黨內派閥獲取政治籌款派對券回扣並形成黑金，重挫國民對本國政治的信任，也重創內閣和黨民望。黑金醜聞去年11月曝光後，內閣民望屢創新低，一直處於30%以下「危險水域」。

岸田文雄｜高層逼宮或是棄選真正原因 岸田說退選是為挽回國民對政治的信任，但失去黨內支持，加上黨內高層逼宮，可能才是他棄選真正原因。岸田今年曾多次與黨內高層、副總裁麻生太郎聚餐，被認為欲尋求對方支持連任總裁。但岸田一直未能提升民望，自民黨在4月眾議院補選和7月東京都議會補選等重要選舉相繼失利。本屆眾議院任期明年10月屆滿、明夏又將舉行參議院選舉，自民黨面臨日益逼近的選舉壓力。黨內愈來愈多人擔心岸田的低民望會拖累黨選情，促他下台聲音日隆。前首相菅義偉6月曾公開批評岸田未就黑金醜聞承擔責任；前環境副大臣笹川博義也上月亦公開要求岸田「必須作出了斷」。

岸田文雄日前宣布不會參選︰

岸田文雄｜用外交成果提升民望 地震打亂計劃 岸田在記者會被問為何選擇這時機宣布不參選時，稱希望在為所致力的議題定下方向後退選，而過去個半月以來，多項議題已取得進展。然而，岸田的棄選時機，可能與其「最後一博」計劃落空有關。岸田本定於本月9日至12日訪問哈薩克、烏茲別克及蒙古，並在哈薩克出席「中亞+日本」峰會。但宮崎縣近海日前發生7.1級地震，氣象廳發布南海海槽巨大地震注意預警，岸田不得不取消出訪行程，留在國內應對可能發生的大地震。他本來有機會藉是次出訪，以外交成果提升民望，但計劃被地震打亂。

岸田文雄｜多個重要派閥解散 選情難以預測 新總裁人選隨即成為關注焦點。截至周四，自民黨前幹事長石破茂已表明參選意願。據報數位大臣河野太郎以及現任幹事長茂木敏充，均已跟麻生太郎聚餐，表達參選意願；經濟安全保障擔當大臣高市早苗回應記者時，亦暗示有意參選。其他人選還有內閣官房長官林芳正、前環境大臣小泉進次郎、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之，以及前總務大臣野田聖子等。岸田棄選令其領導下的內閣閣僚和黨內高層如茂木、河野及高市等更容易參選，因其不會再有「背叛領袖」的尷尬，可卸下「思想包袱」更積極地參選，令競爭者眾。

對於誰更有可能成為新總裁，以往黨內派閥之間的合縱連橫，在黨總裁選舉中起很大作用，選舉結果相對容易預測，但受黑金醜聞影響，自民黨內多個重要派閥已在岸田推動下解散，意味今次選舉結果變得難以預測。上述潛在參選人各有劣勢，有人黨內支持率偏低，有人在黨內有激烈反對者，有人支持基礎不夠廣泛，預測誰能當選為時尚早。