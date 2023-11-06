國際分析｜巴人死傷升 反戰聲浪漲 以色列外交壓力與日俱增

新一輪巴以衝突爆發以來，雙方死亡人數過萬，加沙人道災難愈趨嚴重。近日有阿拉伯及拉美國家對以色列的譴責聲浪此起彼落，並陸續召回大使，甚至宣布斷交。以色列在國際社會面臨的外交壓力與日俱增。

以軍轟炸及全面封鎖加沙包括難民營等目標，連日遭多方譴責。巴林議會本月2日召回駐以大使，同時停止與以國的經濟關係。前一日，約旦外交部也召回駐以大使，約旦外交大臣薩法迪發聲明指，以軍行動導致大量平民被殺，造成「前所未有的人道主義危機」，並或進一步危及整個地區安全與和平。土耳其與以國剛回暖的關係亦因本輪巴以衝突轉冷；沙特則暫停由美國推動的沙以關係正常化談判。在巴林和摩洛哥，有民眾上街抗議以軍行動，有人要求政府撤銷2020年在美國推動下與以達成的關係正常化協議。至於美國「宿敵」伊朗，最高領袖哈梅內伊日前呼籲伊斯蘭國家團結起來，透過停止向以出口石油和商品及停止經濟合作，迫使其結束在加沙的「罪行」。

不少拉美國家也以外交行動表達不滿。玻利維亞上月31日宣布與以國斷交，是全球首個在今輪以巴衝突跟以國斷交的國家；同日智利、哥倫比亞召回駐以大使，阿根廷、秘魯及墨西哥之後亦譴責以軍空襲加沙難民營。

美國立場「微妙偏離」

在以巴問題上，美國從不掩飾對以色列的偏袒。本輪以巴衝突爆發後，美國不僅向中東增加軍事力量、向以方提供大量軍援，更兩度阻撓聯合國安理會通過以巴局勢決議案。但美國對以色列的支持看來並非沒有限度，總統拜登日前曾表示，以巴衝突應該出現人道主義「暫停」，這意味華府立場較之前出現「微妙偏離」。隨著巴人傷亡人數急升，拜登政府面對人道主義，以及來自人權組織、他國領導人，甚至民主黨內自由派成員的壓力，不得不調整立場。

歐洲國家亦出現不同聲音，聯合國大會緊急特別會議上月底高票通過巴以局勢決議，呼籲立即實現持久的人道主義休戰後，英國等歐洲多國有民眾遊行，要求政府呼籲以巴立即停火。英國有民調顯示，76%英國民眾支持以巴停火，有國會議員亦認為英國政府至今尚未推動停火，與公共輿論背道而馳。

有分析家指出，以國若仍拒停火止戰，恐面臨更嚴峻外交困境。以色列政治分析師蘭茨曼說，若以方堅持用殘酷手段戰勝哈馬斯，將得不償失，她指目前以軍在加沙和約旦河西岸的行動，已釀大量巴人平民傷亡，這是對以「土地換和平」為核心原則的《奧斯陸協議》的衝擊，使以國陷入重大外交危機。俄羅斯政治學者格沃吉安則指，以國倘對多方要求停火的呼聲置若罔聞，其在加沙取得的任何進展，在國際上的認受性將大打折扣。