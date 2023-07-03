國際分析｜巴黎郊區青年不滿警察執勤引爆騷亂 教師觀察：警察暴力成為青年生活的部分

法國17歲阿爾及利亞裔少年Nahel Merzouk駕車拒截查遭警員槍殺，引發連日騷亂，除了究責，憤怒的星火燎原，正反映社會存在結構性問題，更值得探討。專家指出，社會資源貧乏以及警察長期以來的執勤態度，都讓郊區青年感到不公與被剝削。 連日騷亂，示威者四出縱火、破壞，已造成很多公共設施、商戶和民眾財物損失，嚴重影響生活，引發居民不滿，不少人怒言：「憤怒可以理解，但違法行為不能接受。」 法國市郊結構性問題是甚麽 ？ 巴黎市郊城市Clichy-sous-Bois於2005年兩名青年因逃避警員追捕觸電死亡，事件引發全國騷亂，這次此事件之後最嚴重的郊區騷亂，法國媒體開始分析，為何Nahel之死會迅速燃起巨大眾怒？青年如此容易受同輩和社交媒體煽動，反映出法國市郊社區的結構性問題何在？ 著有《法國年輕世代》(Jeunesses françaises)等著作的社會學家特龍(Fabien Truong)接受《世界報》(Le Monde)專訪，指出示威者大多是和Nahel年齡相若的男性，他們如此激動的原因，就是「這個人很可能是我」。

警方盤查令青年不安 長期研究、走訪郊區年輕人的特龍表示，他們都有和警方爭吵、衝突的不快記憶，「在家門外令人不自在且重複的盤查令他們難堪，帶來壓力，長期以往，催生深層的憤恨」。特龍指，警察會假設青年在家附近徘徊，會有不正常舉動，遂要求他們自證清白，「懷疑的思維幾乎根深蒂固」。 特龍分析指，「他們與國家的關係向來沉痛，國家沒實現承諾。這一部分解釋了郊區居民的政治不滿，以及對公權力象徵的不信任。」 青年常經歷警察暴力 《世界報》另一篇分析訪問了數名郊區前線教師，了解這些「敏感學區」學生的經歷和想法。巴黎郊區理科老師齊拉茲(Chiraz)表示，郊區的青少年經常目睹警察盤查、搜身、謾罵、追捕與暴力糾紛，「警察暴力成為他們生活的一部分，他們不覺得警察是種保護」，她和同事都觀察到「感到不公」的情緒。 特龍強調，年輕人拒絕盤查並逃離，不一定代表他們作惡，2005年的兩名青年最後證實沒有犯罪。

青年產生「虛無主義」思維 中學歷史科老師馬洛(Benjamin Marol)也觀察到學生對「警察的恐懼」，學生曾告訴他，「即使沒做錯事，看到警察就會逃跑」。 歷史科老師克萊爾(Claire)在最先爆發騷亂的巴黎市郊楠泰爾(Nanterre)執教，許多學生都認識Nahel。她感受到學生的絕望與憤怒，形成某種「虛無主義」的傾向。哲學家布魯克納(Pascal Bruckner)也向《費加洛報》(Le Figaro)指出，除了對法國政府不滿，郊區青年還出現了「要摧毀改善生活動力的虛無式幻覺」。 除了不信任警察，熱點地區的貧窮與資源缺乏也是結構性問題。齊拉茲指出，該地區的貧窮率接近40%，「缺乏公共服務，使他們感覺像被遺棄」。