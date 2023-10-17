國際分析｜恐爆發更嚴重地緣政治危機　美國中東急忙滅火　拜登罕有戰時訪以色列

以巴衝突令中東局勢緊張，也引發加沙的人道危機。美國總統拜登將於周三罕有地在戰時出訪以色列，以顯示對以色列的支持，亦將與區內領袖會晤紓解加沙人道災難。美國國務卿布林肯連日馬不停蹄、穿梭中東6個國家斡旋。分析指美國擔心以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰鬥，以及加沙平民所受的人道苦難，將愈滾愈大變成更嚴重的地緣政治危機；華府正急忙滅火，阻止目前局勢升級至另一場中東戰爭。 以軍已集結加沙邊境準備地面進攻，誓要將哈馬斯連根拔起。據悉，拜登將到特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡會晤，然後飛往約旦首都安曼與約旦國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西，以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面，商討加快對加沙的人道援助。巴勒斯坦自治政府在以色列佔據的西岸有限度自治，與控制加沙的哈馬斯是政敵。報道指，數百萬噸的國際救援物資正在埃及等待放行，準備經與埃及連接的拉法口岸送入加沙。另方面，美軍中央司令部司令庫里拉周二突訪以色列，他稱其到訪是向以色列確保他們可獲自我防衛的所需，特別是防範其他人擴大衝突。

以巴衝突｜形勢複雜 未知拜登平衡政策能否持續 獲伊朗支持的哈馬斯本月7日突襲以色列南部城鎮，造成逾1,400人死亡，以軍周一稱最少199人遭哈馬斯擄走作人質，較初時估計150人為多。美國有線新聞網絡(CNN)指，觀乎目前形勢複雜 ，以及哈馬斯突襲對以色列造成的創傷，拜登既要支持以色列，又要推動加沙人道援助，其平衡政策未知能否持續。但他正努力嘗試，因中東若爆發大型戰事將進一步令美國資源緊絀，在中東和烏克蘭戰爭兩頭燃燒；他亦要避免國際危機影響他明年角逐連任。 以巴衝突｜專家憂加沙嚴重傷亡 挑起西岸巴人暴力抗議 以色列怒火沖天並揚言殲滅哈馬斯，封鎖230萬巴勒斯坦人居住的加沙，斷水斷電，並空襲轟炸，引發人道危機。加沙當局稱，巴方最少2,800人死、9,700人傷，約四分一是兒童。雖遭以軍猛烈空襲，但哈馬斯並未有停止從加沙發射火箭炮攻擊以色列。專家擔心加沙平民遭戰火摧殘的畫面會挑起西岸的巴勒斯坦人暴力抗議，也可能促使黎巴嫩真主黨(Hezbollah)向以色列發射大量導彈報復。真主黨被美國列為恐怖組織，力量較哈馬斯還要強勁。

以巴衝突｜戰線或擴至黎巴嫩 若獲伊朗支持的真主黨加入戰團，以色列北面將開闢新戰線。真主黨於以黎邊境的攻擊不斷加劇，以色列周一已下令鄰近黎巴嫩邊境的28個村莊居民撤走；一枚反坦克導彈周二早上從黎巴嫩射到以色列北部城鎮梅圖拉(Metula)，造成3人受傷，未有組織承認責任。黎巴嫩國營傳媒稱，以方向以黎邊境發射炮彈和白磷彈回應。以方警告黎巴嫩，若真主黨越境攻擊，以軍會展開猛烈報復。以色列與真主黨於2006年曾爆發一個月劇烈戰鬥，在僵持情況下結束，雙方關係之後一直緊張。 以巴衝突｜伊朗警告將「先發制人」 伊朗國營傳媒周二報道，最高領袖哈梅內伊警告，以色列持續攻擊加沙將導致區內暴力回應，「轟炸必須立即停止，穆斯林國家正感到憤怒」。伊朗外長阿卜杜拉希揚則表示，以色列會就加沙的行動承受後果，並警告未來數小時採取「先發制人行動」。內塔尼亞胡周一則向國會表示，他有話向伊朗和真主黨說，「不要在北面考驗我們，不要再犯曾犯的錯誤，因今天的代價將會更加沉重」。