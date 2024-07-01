國際分析｜拜登不退選與換人出戰同樣艱難 民主黨陷困局

美國總統大選11月投票，代表民主黨角逐連任的總統拜登，因上周四首場電視辯論「災難」表現令人質疑其認知能力是否勝任總統。自上周四起，勸拜登退選之聲不絕，主流傳媒《紐約時報》編委會在社論中更公開呼籲他退出。《時代》雜誌社交網也上載拜登步離的封面，印有Panic(恐慌)字眼，指其辯論表現引發民主黨人恐慌。惟拜登繼續留下來與換人出戰總統大選，對民主黨來說同樣艱難。

「拜登退選是5級颶風」

拜登表現有幾災難，路透社指78歲對手、前總統特朗普在90分鐘的辯論中重複老舊的不實陳述，甚至聲稱他事實上勝出2020年的大選，但81歲的拜登卻沒有駁斥，而他笨拙、結結巴巴的表現觸發民主黨人叫他退選。美國有線新聞網絡(CNN)稱，逾二十名民主黨官員、政治操手及政治捐獻金主正商討潛在替補人選。與會者透露，當他們考慮各個可能出現的情境後均被嚇怕：包括讓拜登繼續參選、改提名副總統賀錦麗，或是可以擊敗她的人。一名民主黨高層形容若拜登退選「將是5級颶風」，無人明白這將造成很大破壞。