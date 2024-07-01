國際分析｜拜登不退選與換人出戰同樣艱難 民主黨陷困局

美國總統大選11月投票，代表民主黨角逐連任的總統拜登，因上周四首場電視辯論「災難」表現令人質疑其認知能力是否勝任總統。自上周四起，勸拜登退選之聲不絕，主流傳媒《紐約時報》編委會在社論中更公開呼籲他退出。《時代》雜誌社交網也上載拜登步離的封面，印有Panic(恐慌)字眼，指其辯論表現引發民主黨人恐慌。惟拜登繼續留下來與換人出戰總統大選，對民主黨來說同樣艱難。
「拜登退選是5級颶風」
拜登表現有幾災難，路透社指78歲對手、前總統特朗普在90分鐘的辯論中重複老舊的不實陳述，甚至聲稱他事實上勝出2020年的大選，但81歲的拜登卻沒有駁斥，而他笨拙、結結巴巴的表現觸發民主黨人叫他退選。美國有線新聞網絡(CNN)稱，逾二十名民主黨官員、政治操手及政治捐獻金主正商討潛在替補人選。與會者透露，當他們考慮各個可能出現的情境後均被嚇怕：包括讓拜登繼續參選、改提名副總統賀錦麗，或是可以擊敗她的人。一名民主黨高層形容若拜登退選「將是5級颶風」，無人明白這將造成很大破壞。
有民主黨人表示，拜登之前表示他是民主黨最有能力戰勝特朗普的候選人，但經過上周四的辯論後，他已變成挑戰特朗普能力最低那位。有賀錦麗支持者認為，若拜登退選，由賀錦麗接替是「正規」做法。不過，賀錦麗當副總統的表現卻平平無奇。除了賀錦麗，加州州長紐森及密歇根州州長惠特默等都被視為有力代表民主黨出戰總統選舉。不過，他們人氣能否勝過特朗普有待商榷。
民調：要求退選猛增10個百分點
美國哥倫比亞廣播公司周日公布的民調顯示，認為拜登應該退選的的民主黨人，由2月民調的36%猛增10個百分點至46%。《亞特蘭大憲法報》周日社論稱，「不幸的事實是拜登應該退出選舉，這是為了他服務了半個世紀的國家好。」拜登周日與家人於大衛營度假，有指是商討選情事宜，家人都認為他應該繼續參選。民主黨高層周日也堅定拒絕提名較年輕的候選人代替拜登。被視為補替拜登人選之一、民權領袖兼喬治亞州參議員Raphael Warnock承認拜登表現不好，但絕不會換掉他，一定會助他抵達11月選舉的終點。
金主責怪助手過度「訓練」
拜登在辯論後承認表現不佳，稱知道自己不是年輕人，行動不像以前靈活，說話亦沒有以前暢順，辯論能力也沒有以前好；但如果他不是全心全意認為自己有能力勝任這份工作，就不會角逐總統。有主要政治籌款人認為拜登競選團隊的高層要負責任，他們「過度訓練」拜登，也過度彩排；拜登在辯論前應好好休息，他看來很疲累。