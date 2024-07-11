國際分析｜拜登北約峰會致詞力保不失 特朗普抽水邀再辯論

北約峰會周二起一連3日在華盛頓召開，俄烏戰事本是峰會焦點，但外界注意力落在美國81歲總統拜登的表現上。因在早前的電視辯論表現差劣，而面臨退選壓力的拜登，在峰會上致詞總算力保不失，未有展現「大扣分」的行為。不過他說話時明顯繃緊，更不斷緊盯提詞機，期間不慎讀出本來不用說出來的小提示，幸被觀眾掌聲掩蓋。共和黨對手特朗普出席拉票活動時趁機揶揄拜登，並邀他再度辯論，明顯是志在抽水。 拜登在北約峰會致辭時，表示「烏克蘭有能力、也將會制止普京……普京以為北約會崩解，如今北約正值史上最強大。戰爭會結束，烏克蘭仍將是自由獨立國家，俄羅斯不會得逞，烏克蘭將會得勝」，贏得如雷掌聲。拜登宣布美國將與德國、荷蘭、羅馬尼亞和意大利，向烏克蘭提供5套戰術防空系統，並會在未來數月額外提供數十套戰術防空系統。

拜登緊盯提字機「小失分」過關 拜登幾乎「失分」的時刻，發生在他在台上向即將卸任北約秘書長的斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)頒授總統自由勳章時。他讚揚斯托爾滕貝格時，被指不斷緊盯著提詞機，說完讚美講辭後，便由軍方人員出場奉上勳章，再交由拜登向斯托爾滕貝格頒授，但拜登卻把提詞機上叫軍方人員出場的提示「ask the military aide」也一併讀出，幸當時全場掌聲響起，把拜登的小失誤掩蓋。拜登在北約峰會台上力保不失，不單令目前仍支持他出選的民主黨人暫時放下心頭大石，也令北約盟友鬆一口氣，料北約盟友不欲看見拜登敗選，讓特朗普上台搞局重新宣揚「美國優先」政策，把美國再度自我孤立。不過拜登尚要出席峰會會議、與各國領袖共晉晚餐，以及在當地時間周四出席記者會。

澤連斯基求援「別等美大選」可圈可點 擔心特朗普上台後局勢大變的，還有獲邀出席北約峰會的烏克蘭總統澤連斯基。他呼籲各國盡快向烏克蘭提供援助以對抗俄羅斯，別等到11月美國總統大選有結果才行動。澤連斯基說相信拜登及特朗普均支持民主，指如果特朗普成為下一任美國總統，希望他不要改變美國對烏克蘭的支持。 倘特朗普上台，勢將削減對烏克蘭的援助以迫使烏方停戰，甚至可能會與俄羅斯作政治交易。周二有報道指，有華府情報官員表示，目前並未觀察到俄羅斯在今屆美國大選的取向，跟過去兩屆有所改變(have not observed a shift in Russia’s preferences)，言下之意是，俄方也希望特朗普當選，而其中一個原因正是「美國在烏克蘭問題上的角色」。

公開促退選議員增至7人「風險太高」 截至周三，有再多一名民主黨國會議員公開呼籲拜登退選，為新澤西州的眾議員謝里爾(Mikie Sherrill)，她似是想動之以情，大讚拜登及其團隊是把國家放在首位的「直正公僕」，但正因為知道拜登非常關心國家的未來，故她希望拜登退選，讓民主黨另覓他人戰勝特朗普。她道出目前民主黨人想換馬的心聲︰「風險太高、威脅太真實」(The stakes are too high – and the threat is too real)。但據報目前民主黨內對於拜登應否退選仍陷分歧，參眾兩院部分議員周二在國會山莊舉行閉門會議後，仍未能就是否支持拜登出選達成共識。