國際分析｜拜登特朗普勢重演總統寶座爭奪戰 美選民無得揀？

美國馬里蘭大學國際和安全研究中心(CISSM)研究員拉姆齊(Clay Ramsay)表示,拜登和特朗普再對決,將令人們「愈來愈覺得美國政治體系並非為普羅大眾服務」(heighten the sense that the system isn’t working for ordinary people)。《經濟學人》一篇評論文章則說,今屆選舉是美國選民一場公投,然而不是投哪個好,而是選哪個「最不壞」。有選民直言「沒有選擇」是最令人沮喪的問題。

皮尤研究中心(Pew Research Center)去年10月的民調顯示,85%美國人認同「政治競選成本令好人很難競選公職」(the cost of political campaigns makes it hard for good people to run for office);另有72%受訪者認為,「應該為個人及機構(在選戰中)可花的金錢設定上限」,當中包括意識形態,以及年齡、性別、種族不同的人士,可見把金錢與政治脫鈎,是當地民心所向。