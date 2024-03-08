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國際
2024-03-08 04:31:46
日報

國際分析｜拜登特朗普勢重演總統寶座爭奪戰 美選民無得揀？

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拜登 特朗普

(左) 拜登; (右) 特朗普

美國2024年總統選舉迎來「超級星期二」黨內初選後，現任81歲總統拜登和77歲前總統特朗普分別在各自黨內初選中進一步擴大優勢，其中特朗普黨內唯一主要對手黑利，已隨即宣布退選。今屆總統選舉如無意外將重演上屆由拜登對壘特朗普一幕。

今屆總統選舉初選開展至今，共和黨內所有主要參選者均已退選，民主黨的主要參選者，截至本港時間昨晚尚餘女作家威廉姆森(Marianne Williamson)在堅持中。對不少美國選民來說，拜登特朗普這兩位熟悉面孔恐怕均非滿意的總統候選人。多項民調顯示，逾半美國選民不想看到2020年選戰重演，其中路透社/益普索(Reuters/Ipsos)民調顯示，70%受訪者不希望拜登尋求連任，其中一半是民主黨人；56%受訪者不支持特朗普參選，其中約三分一是共和黨人。

非「選哪個好」而選「最不壞」

美國馬里蘭大學國際和安全研究中心(CISSM)研究員拉姆齊(Clay Ramsay)表示，拜登和特朗普再對決，將令人們「愈來愈覺得美國政治體系並非為普羅大眾服務」(heighten the sense that the system isn’t working for ordinary people)。《經濟學人》一篇評論文章則說，今屆選舉是美國選民一場公投，然而不是投哪個好，而是選哪個「最不壞」。有選民直言「沒有選擇」是最令人沮喪的問題。

特朗普在上屆選舉失利後，支持者試圖推翻選舉結果，釀成「國會山莊騷亂」。捲土重來的他身陷多宗刑事訴訟案，包括涉嫌推翻上屆總統選舉結果、「掩口費案」以及「密件風波案」等。拜登的總統任期則始終受著通脹高企，以及一系列國內政策導致的低民望困擾；他在烏克蘭危機、以巴衝突等問題上的立場也在國內受到爭議。

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民主共和兩黨各有盤算

那為何拜登和特朗普仍能在初選獨佔鰲頭？對民主黨而言，拜登是現任總統，現任總統尋求連任，是無風險的政治慣例，其執政優勢能助其掌握更多政治資源，這往往令黨內其他對手望而卻步。再者，面對來勢洶洶的特朗普，拜登在上屆曾擊敗過他，這對民主黨人來說是「最安全人選」。拜登此前公開表示，不是非選他不可，而是只有他「才能擊敗特朗普」。

對共和黨而言，特朗普執政期間以其反建制形象、民粹化言論以及在移民、貿易等議題上的保守政策，吸引大批反建制、保守派選民支持。近年來他支持者群體愈趨穩固，共和黨也趨向「特朗普化」，獲得特朗普背書或者「比特朗普還特朗普」，似乎有利無害。

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兩黨狀況反映美國政黨政治兩極化困境。近年美國政治中的民粹化、極端化程度不斷加深，黨派尖銳對立，為反而反的「否決政治」(Vetocracy)成為常態。在這種政治生態下，候選人必須表現出強硬作風及鮮明的意識形態才「有運行」，這往往令願意合作、妥協的候選人難有勝算。

2400萬獨立人士
未准參與州內投票

另一問題是，美國的初選制度把部分獨立選民拒諸門外。據美聯社稱，今屆有22個州份的總統初選禁止獨立選民投票，為數約2,400萬人。他們在沒有作出選擇的情況下，最終被迫接受民主共和兩黨的提名人選。有選民表示：「獨立人士並沒有真正的發言權，這對國家來說有點悲哀。」

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在初選階段，參加投票的註冊選民一般只有20%左右，而且多數州採取「贏者通吃」的方式，加上民主黨的「超級代表」(Superdelegate)制度，「超級代表」可以在推舉提名人的黨大會上，無視初選結果，投票給自己屬意的參選人，這難免更令人感到總統候選人是由兩黨「少數人」決定。

 「金錢力量」限制出選人選

美國選舉另一重點是「金錢力量」。美國政治學者福山(Francis Fukuyama)在英國《金融時報》網站撰文，指美國選戰採用的簡單多數制，加上由大眾參與初選，有利於極左或極右的參選人，「而金錢在美國選舉中發揮不可估量的作用」。這可能導致競選過程被不同的利益集團控制，透過資助競選來挑選「政治代理人」，協助其贏得選戰，等待在未來收成。

皮尤研究中心(Pew Research Center)去年10月的民調顯示，85%美國人認同「政治競選成本令好人很難競選公職」(the cost of political campaigns makes it hard for good people to run for office)；另有72%受訪者認為，「應該為個人及機構(在選戰中)可花的金錢設定上限」，當中包括意識形態，以及年齡、性別、種族不同的人士，可見把金錢與政治脫鈎，是當地民心所向。

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