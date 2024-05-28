國際分析｜採用新研液氧燃料 北韓發射衛星失敗卻技術躍進

北韓周一發射衛星失敗，雖然攜載衛星的火箭在半空爆炸，但南韓專家認為北韓技術上取得躍進。自從北韓提供武器助俄羅斯可持續於烏克蘭作戰後，兩國關係變得緊密。北韓今次首次採用新研製的液氧石油引擎，因引擎燃燒系統穩定性出現問題，導致火箭爆炸，但北韓能夠使用液氧石油引擎這種技術反映俄羅斯或從中協助。
北韓周一晚10時44分在平安北道東倉里的發射場發射一枚新型運載火箭，將軍事偵察衛星送入太空軌道。北韓官媒稱，火箭首階段飛行失敗，初步分析認為是新研發的液態燃料引擎發生問題。雖然報道未有提及火箭的名稱型號，也未有發放照片，但分析認為該火箭並非去年11月北韓成功發射間諜衛星時使用的「千里馬1號」。千里馬1號之前數次測試也爆炸告終，其使用的自燃燃料可於室溫儲存，但該物質會在互相碰觸時點燃，須小心處理。
朝鮮半島｜南韓太空火箭初時也與俄合作
美國官員和獨立分析家指，千里馬1號似乎是依據北韓可攜核彈頭洲際彈道導彈的系統研發出來，因此外界也視北韓以發射衛星為名測試彈道導彈技術，而洲際導彈不會使用液氧燃料，因須儲存於低溫下。今次發射衛星使用的液氧石油引擎反映俄羅斯可能提供了協助。南韓專家向路透社表示，「即使失敗了，這也是大躍進。」他又指，南韓數十年前開始研發太空火箭時也是與俄羅斯合作，並使用了相同的技術，「俄羅斯是液氧煤油燃料最強國家，南韓(首款運載火箭)羅老號和(自行研發的)世界號，因與俄羅斯技術合作而用該款燃料。
朝鮮半島｜改用新研燃料另有目的
專家又表示，液氧於攝氐負183度沸騰，要特別儲存和使用其他裝備，這可解釋為何北韓去年底多次試射火箭。解決燃料的燃燒穩定性相當困難，所用物料和零件亦須承受極度低溫。有分析質疑北韓為何改用新研燃料，專家認為這可讓北韓將民用太空項目與彈道導彈分開，後者遭聯合國安理會禁止。另方面，韓聯社引述南韓國防高官指，俄羅斯專家到了北韓協助衛星及太空火箭計劃。有南韓國防專家表示，若俄羅斯協助設計今次發射的新型火箭或衛星，北韓日後將需要俄羅斯生產的零件，加深雙方合作。