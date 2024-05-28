國際分析｜採用新研液氧燃料 北韓發射衛星失敗卻技術躍進

北韓周一發射衛星失敗，雖然攜載衛星的火箭在半空爆炸，但南韓專家認為北韓技術上取得躍進。自從北韓提供武器助俄羅斯可持續於烏克蘭作戰後，兩國關係變得緊密。北韓今次首次採用新研製的液氧石油引擎，因引擎燃燒系統穩定性出現問題，導致火箭爆炸，但北韓能夠使用液氧石油引擎這種技術反映俄羅斯或從中協助。

北韓周一晚10時44分在平安北道東倉里的發射場發射一枚新型運載火箭，將軍事偵察衛星送入太空軌道。北韓官媒稱，火箭首階段飛行失敗，初步分析認為是新研發的液態燃料引擎發生問題。雖然報道未有提及火箭的名稱型號，也未有發放照片，但分析認為該火箭並非去年11月北韓成功發射間諜衛星時使用的「千里馬1號」。千里馬1號之前數次測試也爆炸告終，其使用的自燃燃料可於室溫儲存，但該物質會在互相碰觸時點燃，須小心處理。