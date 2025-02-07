國際分析｜揚言發展度假區 遷走巴人 特朗普提「接管加沙」撈談判籌碼

美國總統特朗普周二拋出令人驚訝的計劃，提出由美國接管並擁有加沙地帶、不排除派駐美軍，繼而開發當地經濟，甚至發展成中東度假區，目前居住在加沙的巴勒斯坦人，將被移至別國好好安置。特朗普計劃「逼遷」巴人，不單引起哈馬斯、沙特阿拉伯及約旦等區內勢力反對，歐盟及加拿大等美國盟友亦不認同，強調仍堅持以「兩國方案」解決加沙問題。特朗普今次口出狂言估計有多重考量，包括增加談判籌碼，亦想藉此展現其撥亂反正的能力，並非前任總統拜登可比。

聲稱清除危險物再重建 提供就業住屋 特朗普的言論發表於在白宮接見以色列總理內塔尼亞胡之後。他表示美國將「接管」加沙，「我們將擁有(加沙)並負責拆除所有危險的未爆炸彈和其他武器，剷平損毀的房屋，並創造一個為該區人民提供無限就業和住屋的經濟發展項目」。他表示加沙數十年來已成為「死亡和破壞象徵」，不應再由在該處經歷死亡和苦難的巴人重建和佔據。加沙巴人應被遷往「有興趣且有人道主義精神的其他國家」安置。特朗普早在上月25日提出過「清空加沙」構想，稱希望埃及和約旦接受並安置來自加沙的巴人。

被問會否向加沙派駐美軍時，特朗普不排除這可能性，並說美國可能「長期擁有」加沙。對於特朗普最新發表的「接管加沙」計劃，美聯社形容「令人驚訝得掉下巴」(offered a jaw-dropping performance)。內塔尼亞胡稱，特朗普有「打破常規思維並提供新鮮想法的意願」。 部分以色列右翼人士大概會認同「清空加沙」的主張，但由美國「接管加沙」，有可能超出他們的要求，更遠超國際社會想像。聯合國秘書長古特雷斯周三在紐約出席一個有關巴人權利的會議時，不點名回應特朗普的言論，強調在尋求解決方案時，不能令問題變得更差，並要忠於國際法，避免出現任何形式的種族清洗。

堅稱方案「所有人都喜歡」官員忙降溫 華府官員紛開腔為事件降溫，其中白宮國家安全顧問華爾茲強調，特朗普並無中止「兩國方案」的意思。對於特朗普揚言要加沙巴人遷走，白宮發言人萊維特及國務卿魯比奧均說，特朗普的意思是指在加沙重建期間，暫時遷出當地。魯比奧指加沙有未爆彈藥、碎片及瓦礫，居民無法居住，特朗普提出由美國接管重建，並非出於敵意，也會與多個夥伴國家商討細節。 特朗普周三在白宮出席新任司法部長邦迪宣誓儀式時，堅持「所有人都喜歡」(everybody loves it)他的計劃，但未有回應記者提問。特朗普今次的主張缺乏法理依據，恐難獲國際社會認同。美國若執意強推，不但會導致中東地區局勢進一步緊張，也將嚴重衝擊國際法和國際秩序。商人出身的他相信不會沒想過其方案會帶來巨大爭議，估計他「明知故犯」是有內政外交方面多重考量。

內政上，特朗普或想透過提出與以往截然不同的解決方案，否定其前任拜登政府的中東政策。拜登政府一方面支持以色列，因此遭受巴勒斯坦和國際社會批評，但同時又不敢完全滿足以色列的要求，惹以方不滿，而美國在停火問題上對以色列也缺乏影響力，導致處境尷尬。特朗普提出全新方案，要證明自己比拜登強。 開天殺價 製造談判籌碼 外交上，以開天殺價來製造談判籌碼、迫對方讓步，進可攻退可守，是特朗普一貫策略。目前加沙停火協議第二階段的接觸和談判已展開，後續談判將涉及戰後治理與重建，特朗普此時提出「接管加沙」，不難令人聯想到有向巴勒斯坦及周邊國家施壓之意。不過，美國有線新聞網絡(CNN)引述不具名阿拉伯官員，警告特朗普的言論會危及停火協議。

輿論普遍認為，加沙是國際公認的巴勒斯坦領土，美國「接管」和「擁有」加沙缺乏法律依據，其能否落實存在很大問號。 呼應首個任期曾提出「世紀協議」 事實上，特朗普的「接管加沙」方案與其一直以來想繞過「兩國方案」，重塑中東秩序的長期主張，一脈相承。特朗普在第一任期曾推出所謂的「世紀協議」，欲藉在經濟上給予巴人一定好處令其在領土問題上讓步，讓以色列與阿拉伯國家實現關係正常化，打造有利於以色列的相對穩定的中東格局，進而服務於美國的全球戰略。今次特朗普也是聲稱要「重建」加沙，提出向巴人提供住屋和就業等經濟上的好處，來換取他們先行離開。

美國《紐約時報》認為，特朗普的提議令人想起西方大國重新繪製中東版圖，並隨意遷移人口的霸權時代，猶如「重新打開了地緣政治的潘多拉盒子」(reopened a geopolitical Pandora’s box)；並認為特朗普的提議可能影響哈馬斯釋放人質的決定。