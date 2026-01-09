國際分析｜撐委政府「餘黨」棄反對派 特朗普現實先行離棄民主

美國特朗普政府出兵襲擊委內瑞拉，更把總統馬杜羅捉走至美國，再送上法庭就其涉毒罪名受審，令國際側目。與此同時，美國選擇支持委內瑞拉前副總統羅德里格斯(Delcy Rodríguez)，而非諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多(María Corina Machado)，進一步引起爭議。為何自視為「超級警察」的美國，會寧願支持被西方視為「獨裁政權」的餘黨，有分析一語道破說︰「他們選擇了穩定而非民主」。 56歲的羅德里格斯是律師出身，在已故委總統查韋斯時期加入政府，至馬杜羅政府扶搖直上，曾任通訊部長、外長及財長；2018年起成為馬杜羅副手，其作風強硬，被外界稱為「女沙皇」。羅德里格斯因兼任石油部長，故跟外國石油企業及在美國華爾街有人脈關係，而她在馬杜羅政府內部及軍方均具影響力。

羅德里格斯在馬杜羅被美軍捉拿後，曾稱馬杜羅是國家唯一總統，又說委不會成為任何國家殖民地。特朗普之後聲言若羅德里格斯不好好跟美國合作，不排除發動第二輪攻勢，而羅德里格斯口風亦漸見軟化。她曾在社交平台向美國及世界發公開信，邀請華府共同合作制定國家發展策略，讓兩國得以在國際法框架內共存；在特朗普宣布委國將向美方移交3,000萬至5,000萬桶石油、並按市價出售後，她承認委石油公司正與美方洽談，又指雙邊貿易往來「並非不尋常」。

撐反對派恐致內鬥 傳羅德里格斯是內鬼 美國前駐委內瑞拉大使夏皮羅(Charles Shapiro)指出，華府選擇羅德里格斯，而非美國一度極力支持的馬查多為委國臨時領袖，是放棄了民主，而選擇了穩定，「他們保留了獨裁政權，只是沒有獨裁者本人。打手們仍在那裡……我認為這是非常冒險的」。但他補充，若華府支持馬查多，可能引起反對派內部鬥爭，也會得罪那些投票支持馬杜羅的委內瑞拉人，為數可能多達30%。 另有觀察家認為，羅德里格斯輕易「上位」，可能是因她暗中配合美國的計劃。美國中情局前官員莫蘭(Lindsay Moran)認為美方擒獲馬杜羅，卻放生其副手是可圈可點的，她並稱「很明顯(美方)有(委方)高層的消息來源。我的第一個推測是，那些高層消息來源就在副總統辦公室，甚至可能是副總統本人。」

委內長防長為權力過渡關鍵 但國際危機組織(International Crisis Group、ICG)分析師岡森(Phil Gunson)不認同這陰謀論，指在委內瑞拉大權在握的是國防部長帕德里諾(Vladimir Padrino Lopez)，以及內政部長卡韋洛(Diosdado Cabello)，「她(羅德里格斯)為甚麼要背叛馬杜羅，來令自己陷入險境？」路透社引述消息指，特朗普政府已向卡韋略發明確警告，要其協助羅德里格斯滿足美方要求，否則將面臨與馬杜羅相同命運；另有美國官員指，帕德里諾亦是潛在目標。 ICG早於去年10月警告，美國若在委內瑞拉推動政權更替，委國安全部隊或對新政權發動游擊戰。美國《華爾街日報》周一的報道指美國情報部門亦有相近觀點，因此認為包括羅德里格斯在內的馬杜羅政府成員，較反對派更適合領導過渡政府。岡森又指，目前羅德里格斯似乎是特朗普政府認為可以打交道的人，「她在某種程度上是經濟改革者……意識到經濟開放的必要性，也不排斥引入外資」。

華盛頓戰略與國際研究中心(Americas Program at Washington’s Centre for Strategic and International Studies)美洲項目副研究員齊默(Henry Ziemer)，指華府是基於現實考量而挑選羅德里格斯，但挑戰才剛開始，「擒拿馬杜羅是容易的部分；但更廣泛的重建——石油、毒品與民主目標——將需要更長時間才能實現」。 他認為，羅德里格斯在歡迎美國石油公司、加強反毒合作，甚至逐步縮減與古巴、中國和俄羅斯的關係方面，可能不難配合，尤其是若可以令美國逐步解除制裁，「我認為她能做到」，「但若美國要求真正推進民主轉型，那就困難得多」，然而這已明顯不是現屆美國政府的優先考量。

美方缺中期目標惹關注 美國國務卿魯比奧周三提出有關委內瑞拉的三階段計劃，先是穩定該國並由美方監管石油出口，再進行「和解過程」，包括特赦反對派、釋放政治犯與重建公民社會，最後才是「過渡」。委內瑞拉憲法第233條規定，在總統永久無法履職時，必須於30日內舉行選舉，但特朗普已表明這顯然不可能，指目前必須先「修復國家」。 華府短期內不推動委內瑞拉政權更替，或許合理，但外界認為其缺乏中長期前景，岡森直言「特朗普可能從中獲益，但委內瑞拉人並沒有……委內瑞拉普羅大眾，一如既往地被犧牲」。