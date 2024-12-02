國際分析｜敘戰火再起 俄國伊朗伊拉克介入 以軍再炸真主黨 中東亂局變數增

敘利亞政府軍連日來與由「沙姆解放組織」牽頭的反對派武裝在敘西北部等地區交火，截至周一晚的最新消息是叛軍佔領了第二大城市阿勒頗後，聲稱已進入鄰近的哈馬省。俄羅斯及敘利亞政府軍戰機則向北部3個省份發動空襲，敘國電視台稱過去3日已殲滅了近1,000名武裝分子。伊朗亦蠢蠢欲動，承諾向敘政府提供支持，俄伊總統已就敘局勢通話，周一亦有消息指伊拉克已出兵支援敘軍。另一邊廂的以軍再度對伊朗支持的真主黨展開轟炸。敘國衝突急速升溫，令中東亂局更難預測，跟以巴、以黎、俄烏等地區衝突互為影響。

敘利亞局勢｜哈馬省北部地區為敘政府軍重要防線 哈馬省北部地區是敘政府軍重要防線，該省中部哈馬市距首都大馬士革僅3小時車程、距中部最大城市霍姆斯市更不到1小時車程。敘軍方周日稱政府軍已加強在哈馬省北部的軍力部署。目前敘俄兩軍的轟炸目標，包括敘國西北部伊德利卜省內反對派武裝的軍事設施，以及阿勒頗省東部地區的反對派武裝據點。據報新一輪轟炸在伊德利卜造成最少25死百多人傷。 敘利亞局勢｜傳伊拉克已出兵援敘政府軍 敘總統巴沙爾周日在大馬士革會見到訪的伊朗外長阿拉格齊，稱將全力以赴堅決打擊領土上所有極端組織。阿拉格齊說會支援敘國對抗恐怖主義，並提供各種支持。跟敘利亞關係密切的伊拉克，總理蘇丹尼周日召開緊急會議，強調要加強收集情報、監察敘反對派武裝動向。伊拉克軍方並加強在接壤敘邊境地區安全，周一有消息稱，伊拉克軍已進入敘境，支援敘政府軍。

目前敘局勢表明當地問題之前只被暫時擱置，並未妥善解決。2011年敘國內戰爆發，多支反政府武裝興起，既相互爭奪，又攻擊敘政府，部分武裝獲外部勢力支持；伊斯蘭國等極端組織也乘虛而入，在敘擴大地盤。敘政府則獲伊朗及黎巴嫩真主黨支持，直至俄國在15年9月應敘要求出兵介入，局勢才穩定下來。以美國為首的西方，持續對敘政府保持壓力，西方制裁令敘石油出口中斷、貨幣嚴重貶值及失業率高企。敘國內眾多勢力關係錯綜複雜，加上多個外部勢力介入，任何一方都無法消滅或壓制其他勢力，之前局勢相對平靜，只是各方勢力達成的微妙平衡。

敘利亞局勢｜以軍再攻擊黎真主黨 黎巴嫩斥違停火協議 今次反對派武裝反攻得手，某程度是因伊朗和黎巴嫩真主黨實力，在以巴、以黎衝突被削弱；以軍轟炸敘黎之間陸路通道，亦切斷了黎真主黨跟敘政府和伊朗的聯繫。以軍周一稱攻擊了在黎國貝卡谷地的真主黨軍車，並轟炸在黎敘之間運送武器的軍車，導致最少一名黎國士兵受傷。黎巴嫩稱以軍造成兩死，並斥責違反停火協議。此外，俄烏衝突延宕近3年，俄羅斯深陷俄烏戰場，對敘軍事支持減少，亦令反對派武裝有機可乘。

敘局勢突變於以黎停火議生效的11月27日當日，過去不和的敘反對派各勢力似團結起來，敘政府把矛頭指向外國勢力，認為其對反對派武裝有「無限資助和支持」。巴勒斯坦哈馬斯組織和黎巴嫩真主黨被先後被削弱，如今另一個「親伊朗勢力」敘利亞政府亦受打擊，相信為以色列樂見。敘衝突恐有升級風險，若戰事擴大，料俄軍要再派精銳部隊介入。