國際分析｜料中國積極斡旋以巴衝突 與一帶一路、中美角力有關？

以巴局勢升級，中國中東問題特使翟雋表示，即將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，並指中國的工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。美國之音特約評論員、曾在中國任記者的政治學者鄧聿文分析指，中國在中東有龐大經濟利益，若以巴衝突變成戰爭，將阻礙中國在中東推進一帶一路，因此中國會參與斡旋以巴衝突，而不會做旁觀者。
以巴衝突｜中國立場如何？
德國之聲刊登鄧聿文評論文章，指翟雋雖強調中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平、公平正義的一邊，但其實中國在立場和情感上是偏向巴勒斯坦，這正是中方向來的態度。外交部在最初的聲明中，基調溫和，沒有直接譴責哈馬斯空襲平民，後來因以色列表達不滿以及美國參議院多數黨領袖舒默批評，才轉而「反對並譴責傷害平民的行為」。外界一般理解為針對哈馬斯，但也可理解為針對以巴雙方，因為以方對加沙的空襲也會傷害平民。
中共中央政治局委員、外交部長王毅近日先後與沙特阿拉伯外相及伊朗外長通電話時，表示對巴勒斯坦的歷史不公延續大半個世紀，不能繼續下去，應盡快落實「兩國方案」，中方繼續站在和平公道一邊，支持巴人維護自身民族權利的正義事業。王毅與巴西總統顧問通電話時，亦指巴勒斯坦問題是中東問題的核心，癥結在於一直沒有還巴勒斯坦人民一個公道。
以巴衝突｜中國有必要維護在中東利益
鄧聿文認為，王毅的講話更能代表中國政府對以巴衝突的真實立場，而他不隱藏真實立場，和中國在以巴問題上的長期利益有關。即中國在中東的長期利益是以巴實現和解，中東實現和平，這樣中國的經濟力量才能深入中東。中國正透過經濟力量展現對中東的地緣政治影響力，因此，只有以色列實現與巴勒斯坦、與其他阿拉伯國家的和解，中東和平才有可能，從而為中國在中東發揮經濟槓桿的作用提供一個好的地緣政治環境。
以巴局勢圖輯：
以巴衝突｜中國為何參與斡旋？
鄧聿文指出，因以巴和解是中國的長期利益，所以中國會去斡旋這一輪衝突，成為其中一個參與者，而不是旁觀者。中國斡旋時，會在表面上將其塑造成不偏不倚的中立調停者角色，不能讓外界一眼看出太偏向巴勒斯坦。
王毅的講話表明，中國對衝突的調停可能比外界原先估計的更積極和主動，原因是中國在中東已擁有龐大的經濟利益，若以巴衝突演變成戰爭，中國在中東推進一帶一路便會受阻。
以巴衝突｜中國處境尷尬？
上海一名國際政治問題學者則分析，中國目前處境尷尬，北京早前促成伊朗、沙特阿拉伯復交才獲得聲量，展現了國際影響力，伊朗現在卻被指是資助哈馬斯的金主，長期與伊朗有往來的中國捲入其中。
學者指，以巴背後各有支持陣營，以方背後是美國為首的西方國家，巴方則有伊朗、黎巴嫩撐腰。美國制裁下，伊朗持續透過各種渠道獲得資金，包括與中國、俄羅斯有交易往來。
以巴衝突｜中國「靜觀其變」
據學者分析，現有局勢非常複雜，以巴結構性問題已拖了很久，中國立場目前為「靜觀其變」，呼籲雙方克制，沒有特別譴責哈馬斯發動攻擊的行為，這可以解讀為不選邊站；國際社會則希望中國明確表態，其中以色列駐中國大使館已公開呼籲，稱「期望看到中國對哈馬斯有更強烈譴責」。
以巴衝突｜中國運用外交籌碼應對美國
另有評論認為，中國對於中東事務基本態度是必須保住籌碼，而這次以巴衝突就是中國外交上的籌碼。在中美結構性問題尚待解決之時，中國不會一次打出好牌，給美國控制衝突局面的機會。