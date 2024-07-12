國際分析｜施紀賢新官上任 求變心切重經濟親歐洲

英國在選民普遍不滿經濟不振、公共服務危機，以及非法移民增加等問題下，日前的大選毫無懸念地變天，工黨擊敗保守黨贏得下議院選舉，新首相施紀賢(Keir Starmer)上周五正式上任，各界正觀望他會為英國帶來甚麼轉變。 大選後不到一周，英國新政府隨即在內政、外交層面展開緊鑼密鼓的操作。內政上在促進經濟增長方面宣布改革方案，並廢除非法移民遣送的「盧旺達計劃」，外交方面則重拾「親歐」路線，顯示出求變之心。工黨在今次競選以「改變」(change)為口號，在政綱提到執政後首務是促進經濟增長。英國歷史上首位女財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)本月8日在上任後首次演講中，把促進經濟增長定義為「國家使命」(national mission)，並公布一系列改革計劃。

李韻晴表示，新政府將削減阻礙基礎設施和能源網建設中「繁文縟節的規劃」，以加快基礎設施建設；恢復強制性房屋建設目標，並推動綠色產業和房屋建設等領域投資。她強調，工黨將在不增加公共開支或國家債務情況下，刺激經濟增長，以及實施嚴格的財政紀律政策。但新政府提出的房屋建設目標，很快遭部分地方政府反對，指這種強制性方法嘗試了數十年都未能成功。此外，英國商會一項調查發現，只有四分一英國企業在最近一個季度投資有增加，凸顯新政府在促進投資上面臨的困境。

嚴控公共開支惹關注 除房屋問題，一系列公共服務危機正迫在眉睫。近年，諾定咸及伯明翰等重要城市的政府宣告破產，令地方公共服務面臨極大挑戰；英國國民保健服務(NHS)及監獄等也面臨重重壓力。解決公共服務危機需要大量資金，但目前英國政府已債台高築，英國國家統計署(ONS)數據顯示，當地2023/2024財年政府赤字為國內生產總值的4.4%。若實施更嚴格的公共開支政策，公共服務勢進一步受影響。 施紀賢在本月6日舉行的首次記招上，宣布廢除前政府為處理非法移民問題所推行的「盧旺達計劃」，轉而通過打擊有組織犯罪等解決這一問題。該舉措公布後立即成為當地各大傳媒頭條，然而能否根本解決移民問題，仍是未知數。根據「盧旺達計劃」，凡是2022年1月1日後抵英的非法移民，均可能被遣送至非洲國家盧旺達。該計劃一直飽受爭議，聯合國難民署高級專員曾警告英方此舉違反《關於難民地位公約》，在全球開創危險先例。

設「邊境安全司令部」打擊非法移民 工黨在競選政綱中提出，新政府將成立「邊境安全司令部」(Border Security Command)並與歐洲國家加強合作，應對非法移民問題及打擊人口販運罪行。新任內政大臣顧綺慧(Yvette Cooper)表示，將推出新的邊境安全法案，提高打擊人口販運集團的能力。外界觀望的是，透過打擊犯罪來解決非法移民問題或需時甚久，而英國與歐洲國家合作亦可能面臨分歧，包括移民政策被指向右傾斜、主張強硬應對的法國。 英國前首相貝理雅(Tony Blair)較早前呼籲施紀賢就非法移民問題立即採取行動，避免法國等國右翼民粹主義浪潮帶來的風險。英國前外交官里基茨(Peter Ricketts)亦稱隨著法國政壇嚴重分化，在非法移民問題上與法國談判將變得更加困難和複雜。儘管法國日前的國民議會選舉，極右翼「國民聯盟」在左翼與馬克龍的中間派「配票」下，議席僅排第三，但法國已因此出現懸峙國會，右翼勢力再難忽視。

重新走近歐洲 遇著極右勢力膨脹 英國新政府一方面忙於應對前保守黨政府在國內留下的爛攤子，一方面試圖重拾與其他歐洲國家的親密關係。施紀賢在競選政綱表示要建立新的英國，透過加強國防和安全合作，重建與法德等歐洲主要盟友的關係；同時會重新審視脫歐協議部分內容，提升與歐洲國家的貿易聯繫，可見英國準備在「後脫歐」時代，重拾親歐路線。 施紀賢上任當晚即與法德領袖通話，提出加強經濟、移民等領域合作；新外交大臣林德偉(David Lammy)也隨即出訪德國，直言「是時候重啟我們與歐洲朋友和盟友的關係」(It’s time to reset Britain’s relations with Europe)。林德偉又向英國《衛報》透露，工黨政府計劃與歐盟簽署安全條約，涵蓋防務、能源、衛生、氣候變化及非法移民等議題。不過，儘管英國想再次「走向歐洲」，但新一屆歐洲議會政治光譜已整體向右傾，歐盟新領導班子不得不擁抱保守政治。工黨政府在歐洲的主要盟友、德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)和法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)等，均在歐洲議會選舉被削弱勢力。