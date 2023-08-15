國際分析｜日本GDP躍6%創3年最大升幅 全靠日圓疲弱 惟存隱憂

日本周二公布第二季度國內生產總值(GDP)，較上季增1.5%，按年計增長6%，遠超市場預期的3%，也是3年來的最大升幅，2020年的年增長為7.9%。GDP大為造好，與日圓疲弱有關。日圓匯率低迷下，日本商品對其他國家消費者來說變得便宜，繼而利好出口，汽車業表現尤為佳，豐田、本田和日產等汽車製造商最近數月的海外出口需求大增。
日本GDP｜日圓低迷碰上油價下滑
英國廣播公司(BBC)引述富士通首席經濟學家Martin Schulz稱，「日圓疲弱是GDP數字造好的原因。」照理說，日圓偏軟相對地入口外國商品會更貴，但國際市場的商品價格，例如原油和天然氣等最近數月均下跌。這導致日本入口價格較前一季下跌4.3%，安永日本合夥人小林暢子指，這是日本GDP增長主要原因。
日本GDP｜旅遊業復甦理想
日本4月底撤除入境限制後，遊客人數持續上升也是經濟增長原因之一。截至6月，外國遊客人數已恢復至新冠疫情前的逾70%。中國日前宣布前往日本旅行團解禁，預期中國遊客爆買情況再現，或令日本經濟進一步增長。在疫情前，中國遊客在日本的花費佔整體遊客花費逾三分一。
日本GDP｜個人消費內需均下降
Schulz指出，日本經濟下半年主要難題是國內經濟降溫。另有分析家也認為，日本GDP造好並非如標題那般美好，個人消費下滑等因素值得關注，那佔日本經濟超過一半。日本人工加幅為28年最快，惟通脹接近40年高位，實際上是人工減了。根據周二公布的數據，在第二季度GDP中，個人消費減少0.5%，食品、白色家電相繼漲價等造成了影響。設備投資為增長0.0%；個人消費、設備投資等「內需」為負0.3，出口減去進口的「外需」為正1.8，外需大幅推高了GDP。