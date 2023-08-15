國際分析｜日本GDP躍6%創3年最大升幅 全靠日圓疲弱 惟存隱憂

日本周二公布第二季度國內生產總值(GDP)，較上季增1.5%，按年計增長6%，遠超市場預期的3%，也是3年來的最大升幅，2020年的年增長為7.9%。GDP大為造好，與日圓疲弱有關。日圓匯率低迷下，日本商品對其他國家消費者來說變得便宜，繼而利好出口，汽車業表現尤為佳，豐田、本田和日產等汽車製造商最近數月的海外出口需求大增。

日本GDP｜日圓低迷碰上油價下滑

英國廣播公司(BBC)引述富士通首席經濟學家Martin Schulz稱，「日圓疲弱是GDP數字造好的原因。」照理說，日圓偏軟相對地入口外國商品會更貴，但國際市場的商品價格，例如原油和天然氣等最近數月均下跌。這導致日本入口價格較前一季下跌4.3%，安永日本合夥人小林暢子指，這是日本GDP增長主要原因。

日本GDP｜旅遊業復甦理想

日本4月底撤除入境限制後，遊客人數持續上升也是經濟增長原因之一。截至6月，外國遊客人數已恢復至新冠疫情前的逾70%。中國日前宣布前往日本旅行團解禁，預期中國遊客爆買情況再現，或令日本經濟進一步增長。在疫情前，中國遊客在日本的花費佔整體遊客花費逾三分一。