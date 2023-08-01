國際分析｜昂山素姬獲特赦輕罪仍幽禁 分析：軍政府「粉飾太平」

緬甸軍政府首度特赦遭判監的前民選政府官員，包括被判監33年的前國務資政昂山素姬，她其中5項較輕定罪獲赦免，惟只減刑6年，即仍有27年刑期。軍政府頒布特赦前亦宣布，已實施2年半的緊急狀態再延長6個月，並押後原本承諾8月舉行的大選。分析認為，今次特赦屬「粉飾太平」。 昂山素姬｜軍政府稱佛教節慶特赦 軍政府過去也有定期特赦囚犯，惟過去從不包括昂山等政治犯，周二突宣布為慶祝佛教節慶，遂特赦7,749名囚犯。除了昂山，前總統溫敏也獲減刑4年，他共有8項罪名遭定罪，合共判監12年。獲特赦囚犯還包括125名外國人和22名少數族裔武裝組織成員，未知反對軍事政變的示威者和其他政治犯是否在特赦名單內。

昂山素姬｜泰國外長上月私下見昂山 西方政府一直以來要求緬甸軍政府無條件釋放昂山及數千政治犯，泰國外長帕馬威奈上月曾私下與昂山見面，這是自她囚禁以來首位外國官員獲准與其會面。帕馬威奈稱昂山健康良好，也贊成就國家的危機對話。昂山與溫敏獲減刑未知是否與帕馬威奈的到訪有關。有外交官員則認為今次特赦只屬「粉飾之舉」，向國際社會發出訊息，但並無作出大讓步。昂山支持者和反軍方人士組成的影子政府「民族團結政府」認為，昂山和溫敏部分定罪獲赦免，是因為軍政府不單受西方施壓，東南亞鄰國也敦促緬甸軍方就國家危機找出解決方案；特赦只是政治伎倆，以舒緩所受壓力。