國際分析｜昂山素姬獲特赦輕罪仍幽禁 分析：軍政府「粉飾太平」

緬甸軍政府首度特赦遭判監的前民選政府官員，包括被判監33年的前國務資政昂山素姬，她其中5項較輕定罪獲赦免，惟只減刑6年，即仍有27年刑期。軍政府頒布特赦前亦宣布，已實施2年半的緊急狀態再延長6個月，並押後原本承諾8月舉行的大選。分析認為，今次特赦屬「粉飾太平」。
昂山素姬｜軍政府稱佛教節慶特赦
軍政府過去也有定期特赦囚犯，惟過去從不包括昂山等政治犯，周二突宣布為慶祝佛教節慶，遂特赦7,749名囚犯。除了昂山，前總統溫敏也獲減刑4年，他共有8項罪名遭定罪，合共判監12年。獲特赦囚犯還包括125名外國人和22名少數族裔武裝組織成員，未知反對軍事政變的示威者和其他政治犯是否在特赦名單內。
昂山素姬｜泰國外長上月私下見昂山
西方政府一直以來要求緬甸軍政府無條件釋放昂山及數千政治犯，泰國外長帕馬威奈上月曾私下與昂山見面，這是自她囚禁以來首位外國官員獲准與其會面。帕馬威奈稱昂山健康良好，也贊成就國家的危機對話。昂山與溫敏獲減刑未知是否與帕馬威奈的到訪有關。有外交官員則認為今次特赦只屬「粉飾之舉」，向國際社會發出訊息，但並無作出大讓步。昂山支持者和反軍方人士組成的影子政府「民族團結政府」認為，昂山和溫敏部分定罪獲赦免，是因為軍政府不單受西方施壓，東南亞鄰國也敦促緬甸軍方就國家危機找出解決方案；特赦只是政治伎倆，以舒緩所受壓力。
昂山素姬｜昂山兒子罕有受訪 望國際助母獲釋
昂山領導的政黨在2020年贏得大選組成文人政府，但於2021年2月遭軍頭敏昂萊推翻，軍政府還頒布實施緊急狀態一年。昂山之後被控選舉舞弊等19項罪名，共被判監33年，獲赦免的定罪包括違反新冠疫情防疫規定為選舉拉票，以及非法入口和擁有對講機。人權組織批評軍政府指控昂山的均是莫須有罪名，目的是合理化軍事政變。上周有傳78歲的昂山從監獄送往首都內比都政府住宅幽禁，軍政府發言人未有確認相關報道。
昂山最細兒子Kim Aris於今年6月罕有地接受國際傳媒訪問，他向英國廣播公司(BBC)稱，「我不可以讓母親在獄中受苦。」他敦促國際社會採取更多行動幫助母親。為英國公民的Aris指軍方無向他透露母親健康情況，英國外交部和紅十字會也未能提供幫助。他之前不想接受傳媒訪問，也不想介入太多，「我遠離政治較好，我母親並不想我介入。但現在她被判監，而軍方明顯不講理。我應該說出自己所想。」昂山在1989年至2010年遭軍政府幽禁近15年，Aris當時並無發表任何講話。