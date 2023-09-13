國際分析｜普京晤金正恩4小時 各有所求相談甚歡 或送北韓太空人到太空

北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，今日在東方航天發射場與俄羅斯總統普京會晤4小時。這是兩人相隔4年首會談，普京笑容滿面地歡迎金正恩到訪，雙方握手約40秒。「普金會」談及軍事、烏克蘭戰爭和對北韓人道援助等議題，普京亦不排除協助北韓發展衛星項目，那對美國是重大警號，因有關技術可發展射程範圍達美國本土的洲際導彈。另外，克里姆林宮強調，兩人在會面中並無談及核戰危機，兩國領導人亦討論了送北韓太空人到太空的可能性。
俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭陷膠著，俄羅斯面臨彈盡情況，外界均料普京尋求北韓供應武器，金正恩也藉機換取俄羅斯的先進武器技術，在各有所求下兩人相談甚歡。普京迎接金正恩時向對訪說，「非常高興見到你，多謝接受邀請來到俄羅斯。」金正恩透過翻譯員稱，會支持俄羅斯為保護主權及安全發動「神聖的戰鬥」，永遠支持普京的決定，並一起對抗帝國主義。在普京陪同下，金正恩參觀了俄羅斯先進的太空火箭發射場，之後在雙方部長級官員參與下磋商數小時，並再進行單對單會談，最後是普京設豪華午宴款待金正恩。
普金會｜金正恩：與俄羅斯關係今後放在首位
普金會被視為俄朝聯手向西方擺姿態，普金會開始前，金正恩向記者說，由現在開始，北韓會將朝俄關係放在外交政策的首位。言下之意，還重要過與友好國中國的關係。在午宴祝酒時，普京舉起酒杯說，「為兩國日後加強雙方合作和友誼乾杯，為我們國家安康和繁榮，為委員長(金正恩)及在坐所有人健康乾杯」。金正恩回應稱，「我建議為普京的健康乾杯。」普金會結束後，金正恩登上專屬列車離開，並到訪海參崴等地，包括戰機製造廠。
普金會｜普京暗示助衛星發展 朝可研洲際導彈達美國本土
普京於普金會後向記者說，「與金正恩坦誠交換意見」，雙方在軍事技術方面有合作機會。普京又稱，兩人也討論了農業，俄羅斯「有東西可向北韓提供」。至於俄羅斯會否助北韓建立衛星，俄媒引述普京稱，「這是我們到這裡(東方航天發射場)的原因，北韓領導人展示了對火箭技術深感興趣。北韓近月發射軍事偵測衛星失敗，金正恩急於取得有關技術進展。」聯合國安理會就北韓之前衛星發射施制裁，有關發射被指是掩飾長程道彈測試。若俄羅斯協助北韓衛星項目發展，對美國不利，因有關核心技術也可用來研發射程範圍達美國本土的洲際導彈。美國亦關注北韓向俄羅斯提供武器，助俄羅斯在烏克蘭戰爭取得優勢，警告會施以制裁。
普金會｜西方分析：俄朝裝腔作勢「刷存在感」
2006年至2008年出任英國駐北韓大使的John Everard向英國廣播公司(BBC)稱，普金會某程度上是裝腔作勢，兩國遭到長期政治孤立，需要引起國際關注，即「刷存在感」。他指，普京想展示即使西方孤立俄羅斯，「但他仍然有朋友」。他又說，俄羅斯攻打烏克蘭已18個月，炮彈現短缺，「很多北韓炮彈適合俄羅斯大炮使用，俄羅斯樂於接受」。北韓的炮彈和火箭炮是根據蘇聯技術設計，若北韓向俄羅斯售武，將增強俄軍在烏克蘭的戰鬥力。