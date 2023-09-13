國際分析｜普京晤金正恩4小時 各有所求相談甚歡 或送北韓太空人到太空

北韓領導人金正恩出訪俄羅斯，今日在東方航天發射場與俄羅斯總統普京會晤4小時。這是兩人相隔4年首會談，普京笑容滿面地歡迎金正恩到訪，雙方握手約40秒。「普金會」談及軍事、烏克蘭戰爭和對北韓人道援助等議題，普京亦不排除協助北韓發展衛星項目，那對美國是重大警號，因有關技術可發展射程範圍達美國本土的洲際導彈。另外，克里姆林宮強調，兩人在會面中並無談及核戰危機，兩國領導人亦討論了送北韓太空人到太空的可能性。

俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭陷膠著，俄羅斯面臨彈盡情況，外界均料普京尋求北韓供應武器，金正恩也藉機換取俄羅斯的先進武器技術，在各有所求下兩人相談甚歡。普京迎接金正恩時向對訪說，「非常高興見到你，多謝接受邀請來到俄羅斯。」金正恩透過翻譯員稱，會支持俄羅斯為保護主權及安全發動「神聖的戰鬥」，永遠支持普京的決定，並一起對抗帝國主義。在普京陪同下，金正恩參觀了俄羅斯先進的太空火箭發射場，之後在雙方部長級官員參與下磋商數小時，並再進行單對單會談，最後是普京設豪華午宴款待金正恩。