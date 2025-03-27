國際分析｜欲減少倚賴美國 歐洲「防務自主」能成功嗎？

烏克蘭危機和特朗普政府對烏態度，刺激了歐洲的安全意識，如何保衛烏克蘭成為本屆峰會的重要議題。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)在峰會上直言，「國際秩序正經歷1945年以來從未有過的巨大變化。這是歐洲安全的關鍵時刻」。 峰會舉行前，卡拉斯呼籲將歐盟今年對烏克蘭的軍事援助金額增至400億歐元，遭意大利、西班牙及匈牙利等國反對，但獲得部分東歐及北歐國家支持，法國態度則不明朗。卡拉斯其後稱，由於多數歐盟國家面臨財政赤字壓力，有大國對向烏提供400億歐元軍援持保留態度，故歐盟將先努力達成短期目標，即先向烏克蘭提供50億歐元用於購買彈藥。

據報道，峰會後，除匈牙利外的26個歐盟成員國領袖簽署了援烏聲明，但對援烏的具體金額及方式未達成共識，反映在各自的經濟壓力下，歐洲各國對持續撥款軍援烏克蘭存在分歧，同時對於向烏派遣維和部隊，又或讓法國的「核保護傘」延伸至烏克蘭等提議，也未有共識。 歐洲援烏的新進展是，法國總統馬克龍周三與烏總統澤連斯基在愛麗舍宮會面後舉行聯合發布會，馬克龍宣布將向烏克蘭額外提供20億歐元的軍事援助，包括裝甲車、彈藥、無人機等。馬克龍發起的烏克蘭和平與安全峰會，昨起在法國召開，與會者包括有歐盟與北約國家的領導人等。

「歐洲無法再信任美國」 法國歷史學家阿隆(Raymond Aron)曾說：「本質上，西歐自身的防務依賴美國，是不健康的。」美國《大西洋》月刊(The Atlantic)網站日前發表的文章，就引用了這句話，指歐洲安全長期依賴美國是難以維持的，而美歐關係經歷了過去兩個月的挫折後，「歐洲無法再信任美國」。

峰會前夕，歐盟委員會發布名為《2030年準備就緒》(Readiness 2030)白皮書，希望透過增加對國防工業的投資、鼓勵聯合採購、提高軍工產能等措施，令歐洲在2030年擁有強大國防能力。歐盟27個成員國領袖原則上認同該白皮書的方針。該份白皮書跟本月初歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)提出、用8,000億歐元「重新武裝歐洲」(ReArm Europa)計劃一脈相承，均旨在調動歐盟資源，加強防務自主。馮德萊恩直言：「和平紅利的時代早已過去。我們依賴的安全架構不再被視為理所當然。歐洲已準備好加緊行動。」

特朗普政府對烏克蘭及歐洲的政策轉向，令歐洲領袖意識到尋求防務自主及戰略獨立，已是當務之急。英國國際戰略研究所(IISS)網站文章直言，美國已不再是歐洲可靠夥伴，「歐洲需要停止關注美國的選擇，轉而專注於自己的選擇，擺脫對美國的依賴」。 歐盟未來政策重心轉向防務 《2030年準備就緒》白皮書和「重新武裝歐洲」計劃均表明，未來歐盟的政策重心，將進一步向防務和安全轉移。但由於歐洲各國對安全防務的認知不同、軍事裝備依賴美國、資金上亦有壓力，歐洲要建立獨立軍工體系、真正實現「防務自主」的道路仍漫長。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)本月發布的數據顯示，2020至24年，北約的歐洲成員國進口的武器中，64%來自美國，相較於2015至19年間的52%，升幅明顯。有分析指，歐洲不僅依賴美國軍備產品，亦依賴美國的基礎設施，若美國完全從歐洲「抽身」，法國和英國的核威懾力目前恐不足以保護整個歐洲。

北約內歐洲成員 料需時10年增強國防工業 據報，歐洲北約成員國要加強國防工業，估計需時10年以上才有明顯效果。歐洲規模較小的國防工業，根本無法在中短期內提供所有所需物資，而行業內訓練有素的人員亦不足。 美國政治新聞網站Politico的歐洲版也發表文章，指歐洲要「重新武裝」的成本巨大，歐盟需要把佔國內生產總值1.8%的國防開支，至少增加一倍，甚至兩倍。成本壓力大增，勢必導致歐洲在防務問題上的「政治緊張」。在安全認知和防務開支問題上，歐盟成員國意見不一。意大利總理梅洛尼和匈牙利總理歐爾班等領袖，對「重新武裝歐洲」計劃表達了不滿。英國《衛報》文章指，受歷史和地理因素影響，東歐國家往往更關注提升防衛能力，南歐國家則傾向把資源優先用於其他安全問題，歐洲各國的訴求並不一致。