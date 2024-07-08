國際分析｜法國人再次對極右翼「說不」 馬克龍派「執死雞」

法國國民議會選舉經歷戲劇性之夜，也產生政治混亂局面。周日第二輪點票時，大家預期首輪投票勝出的法國極右翼「國民聯盟」會報捷，各大電視台螢幕卻顯示得票佔首位的是左翼聯盟「新人民陣線」。國民聯盟不但大熱倒灶，還由得票第一變第三，敗給左翼之餘，還輸給總統馬克龍(Emmanuel Macron)領導的中間派聯盟。法國人再次向極右翼「說不」，而馬克龍派(Macronists)在左右翼角力中僥倖「執死雞」。左翼雖力阻極右翼上台，但無政黨於國會選舉中取得過半數，出現懸峙國會，法國陷政治僵局；馬克龍未邀請左翼提名總理人選，馬克龍派似乎未放棄拉攏其他黨派籌組新政府。

法國國會選舉｜馬克龍無邀請左派組新政府 馬克龍領導的執政黨於歐洲議會選舉大敗後，突然宣布提早國會大選，但他豪賭失敗，因通脹和移民問題令中間派被選民唾棄，極右翼突圍而出；惟在第二輪投票於左派力抗極右翼後，中間派意外「死而復生」。點票結果顯示，在國會577席中，新人民陣線取得182席，馬克龍的中間派聯盟奪168席，極右翼國民聯盟則有143席，均未能取得大多數289席。分析指，馬克龍派「執死雞」扭轉劣勢，中間派所得議席雖排第二，但他施政阻力可望減輕。 新人民陣線主要人物、綠黨領袖湯德利耶(Marine Tondelier)對馬克龍未有邀請該陣營組新政府感不滿，「根據我們制度的邏輯，馬克龍今天(周一)應該正式邀請新人民陣線提名總理人選」。湯德利耶是左翼聯盟總理人選之一，諷稱「作為總統，他一向充滿驚喜。」現任總理阿塔爾周一已提出呈辭，馬克龍要求他暫時留任，以確保國家穩定。左翼元老領軍人物、極左翼政黨「不屈法國」領袖梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon)在慶祝集會向支持者說，馬克龍要承認其中間派聯盟敗選，「總統必須任命新人民陣線執政」。梅朗雄在拉票中炮轟極右翼，惟他也被視為左派極端分子。



法國國會選舉｜勒龐家族率極右翼掌政夢碎 繼承父業、領導國民聯盟的極右翼領袖馬琳勒龐(Marine Le Pen)在首輪投票後，還滿心歡喜極右翼有望破天荒上台執政，其徒弟、該黨28歲主席巴爾代拉(Jordan Bardella)將成為法國首位極右翼總理。但極右翼首輪投票取勝後敲響法國政壇警號，於周日起關鍵作用的投票中，法國人再次向極右翼「說不」，大批選民湧出來投票阻止極右翼掌政。 國民聯盟今次選舉成績「超班」，由上屆88席增至逾140席，而且是單一政黨取得超過100席，馬克龍派和新人民陣線均是多個政黨的聯盟。國民聯盟可能認為左派勝之不武，左翼放下分歧組成「反國民聯盟」聯盟，讓勝算低的候選人退選，集中票源對抗極右翼候選人，而馬克龍派系也與左派放下歧見，造就這場戲劇性選舉。