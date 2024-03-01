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國際
2024-03-01 04:30:48
日報

國際分析｜派兵烏克蘭言論 馬克龍動搖盟友互信

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馬克龍 國際分析

國際分析｜派兵烏克蘭言論 馬克龍動搖盟友互信

俄烏戰爭踏入第3年，法國總統馬克龍日前拋出西方不排除派兵協助烏克蘭的言論，令外界吃驚之餘，亦震動了盟友。馬克龍似欲透過公開討論派兵烏克蘭來創造「戰略模糊」(strategic ambiguity)，以對俄羅斯起威懾作用，但他的表述旋即令盟友紛紛撇清，可能動搖互信。

超過20名歐洲和西方領袖在巴黎出席援助烏克蘭會議，身為「主持人」的馬克龍，在之後的發布會上指西方不排除派兵烏克蘭，但目前未有共識，強調為了歐洲的安全與穩定，必須擊敗俄羅斯，不應排除任何選項。

向來喜歡打破禁忌，挑戰傳統思維的馬克龍這番言論，挑戰了西方國家不出兵烏克蘭、以免越過會加劇北約和俄羅斯爆發全面戰爭風險的紅線。

其言論最終或許會被證實「有先見之明」，但目前看來，卻更有可能削弱各國本來想藉巴黎會議令盟友之間更團結的目標。馬克龍言論一出，白宮隨即宣布不會派遣軍隊到烏克蘭；德國、英國、意大利、西班牙、波蘭和捷克也迅速對這想法保持距離。

普京國情咨文 警告可能觸發核戰

克里姆林宮則警告，有關舉動將使北約和俄羅斯之間的直接衝突變得「無可避免」。俄羅斯總統普京周四發表國情咨文時更威脅，若北約派兵到烏克蘭，可能會引發核戰。他又聲言，儘管烏克蘭戰事仍在持續，但他幾乎肯定俄方將獲勝；又揚言芬蘭和瑞典加入北約後，俄方須加強在西部地區的軍力。

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多位法國官員連日為馬克龍解畫，解釋他只欲引發辯論，並指目前考慮的只涉及非戰鬥部隊，執行掃雷、保護邊境及訓練烏軍等任務。馬克龍言論在法國引起巨大反對聲浪，外長塞茹爾內日前向國會解釋，「我們有必要考慮新的行動來支持烏克蘭，這些行動須針對具體需求，尤其是掃雷、網絡防禦，以及在烏克蘭領土上生產武器等」，但不是戰鬥。防長勒科爾努則在國防委員會聽證會強調，馬克龍並非向俄羅斯宣戰，而只是說「我們不排除任何選項，既不示弱，也不是升級」。

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馬克龍疑暗諷德國「慢幾拍」

馬克龍之言也可能加劇法國和德國這兩個歐洲政治核心的緊張關係。他在講話中暗批柏林當局當初不願向烏克蘭提供攻擊武器，甚具挑釁意味，「現在說『絕對不會』(出兵)的人，就是當日說絕對不會(向烏克蘭)提供戰機、長程導彈及軍車的人，他們兩年前曾這樣說」，又指之前的會議僅肯討論「提供頭盔和睡袋」，「但現在他們卻在說要提供更多導彈和坦克」。據報有德國官員近日指責法國未向烏克蘭提供足夠軍援，馬克龍上述說話明顯在諷刺德國。

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有西方官員指馬克龍已在北約成員國之間「引起惱火和困惑」，並或令華府多番催促國會通過、包含軍援烏克蘭的議案一事，添煩添亂。歐盟方面，亦有外交官指馬克龍言論的結果是「在盟友間引發不和諧的聲音，並削弱互信」。

但派兵烏克蘭之說也非完全無人贊成。部分東歐國家認為，西方不排除一切可能性，可使普京更難掌握紅線。立陶宛外長蘭斯柏吉斯指，「目前的時勢需要政治領導力、抱負和勇氣去超越傳統思維」，馬克龍的倡議值得考慮。一名東歐外交官亦認同馬克龍之言可威懾俄羅斯，並令公眾明白俄烏局勢有多緊急。荷蘭國防總參謀長艾克爾斯海姆表示，「你必須把所有選項都放在桌上」，指派兵烏克蘭「是一個極端選項」，「我不認為北約國家非常樂於這樣做。但你永不知道未來會發生甚麼事」。

在歐盟以外為烏克蘭採購彈藥

在巴黎會議上，馬克龍指法國不再反對從歐盟以外購買火炮彈藥供應烏克蘭，支持由捷克提出的計劃，動用歐盟資金在非歐盟國家採購火炮彈藥提供予基輔。法國政府之前要求歐盟用於武裝烏克蘭的任何資金，都應投資於歐洲防務生產，並同時擴大歐洲的生產能力。有歐洲官員認為，這較討論西方派兵至烏克蘭，更加重要。

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