國際分析｜為何愈來愈多德國年輕男子奔向極右？馬斯克效應？

德國2月23日提早舉行大選，助特朗普再當選美國總統的全球首富馬斯克(Elon Musk)跨海支持德國極右翼政黨德國另類選擇黨(Alternative for Germany、AfD)，令該黨在今次大選表現備受關注。主張民粹主義的極右思潮席捲歐洲各地，吸引愈來愈多年輕人支持，特別是年輕男子。德國另類選擇黨也受惠，近年急速冒升，支持率在逾年半以來持續居第二位。有撐該黨的德國青年稱，因想居於一個毋須擔心人身安全的國家。 德國極右主義｜「我想居於一個毋須感害怕的國家」 英國廣播公司(BBC)報道稱，19歲的Nick和30歲朋友Dominic是德國另類選擇黨的支持者或同情者。Nick表示，父母向他說他們過往居於和平及平靜的環境，在自己的國家裡不會感害怕，「我想居於一個毋須感害怕的國家」。他與很多德國年輕男性一樣，擔心日益上升的難民施襲案，特別是上月22日在南部阿沙芬堡市(Aschaffenburg)發生的刺人案造成一名2歲幼兒和一名男子死亡，疑犯來自阿富汗。移民問題是Nick和Dominic最關注的大選議題。

德國極右主義｜「因德國過去歷史，你會被稱為納粹分子」 Dominic批評移民濫用難民庇護制度，指若能夠融入德國社會文化，在這裡讀書工作，他是不會反對的。他續指，這類言論最近卻被視為有敵意，因德國過去歷史，你會被稱為納粹分子。 德國另類選擇黨一直被批評反移民，在今屆大選獲科技大亨馬斯克加持，上月25日在一個競選集會上，他在該黨領袖兼總理候選人魏德爾(Alice Weidel)發表演說前透過視像發言，稱德國另類選擇黨是德國「最大希望」，他鼓勵德國人民「為身為德國人而感到自豪」。現在德國人正觀望極右翼在本月23日的大選成績，也不禁疑問為何那麼多年輕男性投奔極右，以及如何影響深受納粹主義歷史影響的德國。 德國極右主義｜年輕男子向右傾著重傳統價值觀 皮尤研究中心(Pew Research Center)去年的調查顯示，26%的德國男性對德國另類選擇黨有正面觀感，女性則11%，男性對該黨的支持自2022年以來上升了10個百分點。另有調查指，女性較為關注她們的權益和少數族群，而男性則關注與權益較少關係的傳統價值觀。有德國智庫稱，左翼政黨通常焦點放在女性主義、平等及女性權益，而男性覺得這不關他們事，所以他們傾向投票給極右翼。 鷹派、民粹主黨政黨在其他歐洲國家的選舉均有好成績，例如法國、奧地利、荷蘭、波蘭、西班牙和意大利。有分析指，60%的30歲以下男性在歐洲國家會考慮投票給極右翼，較女性為高。



德國另類選擇黨25歲網紅Celina Brychcy因政治立場失去朋友。(互聯網)

德國極右主義｜德國另類選擇黨TikTok佔優勢 除了性別、移民及經濟議題，社交平台也影響德國大選，短片分享平台TikTok這類社交媒體，可讓政治組織毋須靠主流及傳統傳媒宣傳，後者被極右組織視為敵對。而德國另類選擇黨可說主宰了TikTok，雖擁有53.9萬追隨者，執政德國社會民主黨(社民黨、SPD)僅有15.8萬追隨者。特朗普再次當選美國總統，其中一個原因是靠TikTok拉票。有專家稱，除了官方帳號，還有其他粉絲帳號為德國另類選擇黨宣傳，影響甚為巨大。 BBC採訪了德國另類選擇黨25歲網紅Celina Brychcy，她有逾16.7萬追隨者，53%為男性，當中76%年齡介乎18至35歲。Brychcy主要分享跳舞和生活短片，但也有親德國另類選擇黨內容。Brychcy表示，無收錢為該黨宣傳，只是認同該黨理念並想傳遞開去。她的政治理念包括恢復兵役、給予須照顧家庭的母親更多支持，以及收緊邊境限制。記者問她是否反對多元文化主義，她答不是，但認為人們應該融入，「某部分人並不能與德國人共融」。Brychcy堅稱自己非種族歧視主義者。她亦反對男女穿著「角色顛倒」。 德國極右主義｜首投族反對性別意識形態 報道指，反對性別意識形態(gender ideology)也是極右翼吸引年輕人支持的另一議題。有研究訪問了「首投族」是否認為非異性戀社群的趨勢過了火位，表示認同的均計劃投票給德國另類選擇黨。Brychcy承認因政治立場失去了不少朋友，她不認同德國另類選擇黨推動的政治理念危險，反而認為該黨可帶來真正及激進改變。

德國極右主義｜教師：學生否認大屠殺 稱希特拉是好人 德國另類選擇黨於德國3個州列為右翼極端分子，包括薩克森(Saxony)，但該州的「右翼極端分子」人數創新高。記者在該州城市開姆尼茨的購物中心遇見一群穿黑色衣服、束短髮的年輕男子，他們自稱右翼分子，並認為同性戀是錯誤的，以及擔心因移民人口上升，德國人「種族」受威脅。他們也質疑德國納粹歷史是否真的。 Diana Schwitalla教授歷史和社會研究8年，在課室內有學生否認大屠殺存在，並稱第二次世界大戰是好事，納粹德國領袖希特拉是好人。Schwitalla在一間學校舉行了一次模擬投票，記者與3名18歲年輕人Cora、Melina和Joey交談，Cora稱聽見與她同年齡的男子說，希望女人留在家裡照顧孩子，丈夫回到家時已準備好晚餐，女性要做傳統妻子。Cora和Melina都擔心女性權益的倒退，包括墮胎，甚至投票權，幸好政界還沒有人提出，但在坊間的討論聽過有人提出。在Schwitalla的模擬投票中，德國另類選擇黨得票排第二位。