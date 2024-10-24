國際分析｜為何賀錦麗從「歡欣」變斥特朗普「法西斯分子」

今屆美國總統大選被指是歷來最緊湊，目前形勢利好共和黨候選人、前總統特朗普，代表民主黨出戰的現任副總統賀錦麗也改變策略應對。特朗普的前幕僚長凱利爆料指特「羨慕」納粹德國領袖希特拉有忠誠的將領，賀錦麗即乘勢狙擊，斥特朗普是「法西斯分子」。這與她宣布參選初期「歡欣」地傳遞訊息爭取選民支持有別，分析指當兩位候選人叮噹馬頭時，攻擊對手是最直接搶選票的方法。

美國大選2024｜前幕僚長：特朗普稱希特拉也做過好事

距離11月5日投票不足兩星期，在《紐約時報》和《大西洋》雜誌周二刊登的訪問中，於2017年至2019年任白宮幕僚長的凱利稱，特朗普超過一次表示「希特拉也做過好事」，曾任海軍陸戰隊將領的他憶述當時反駁稱「希特拉沒有做過可稱得上為好的事」，但特朗普仍不時提起此話題。他又指特朗普又提過需要「德國將領」，他當時問「你指(促成德國統一宰相)俾斯麥的將領？」特卻答「希特拉的將領」。特朗普在社交網回應上述報道，斥凱利作故仔。