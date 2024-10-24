國際分析｜為何賀錦麗從「歡欣」變斥特朗普「法西斯分子」

今屆美國總統大選被指是歷來最緊湊，目前形勢利好共和黨候選人、前總統特朗普，代表民主黨出戰的現任副總統賀錦麗也改變策略應對。特朗普的前幕僚長凱利爆料指特「羨慕」納粹德國領袖希特拉有忠誠的將領，賀錦麗即乘勢狙擊，斥特朗普是「法西斯分子」。這與她宣布參選初期「歡欣」地傳遞訊息爭取選民支持有別，分析指當兩位候選人叮噹馬頭時，攻擊對手是最直接搶選票的方法。
美國大選2024｜前幕僚長：特朗普稱希特拉也做過好事
距離11月5日投票不足兩星期，在《紐約時報》和《大西洋》雜誌周二刊登的訪問中，於2017年至2019年任白宮幕僚長的凱利稱，特朗普超過一次表示「希特拉也做過好事」，曾任海軍陸戰隊將領的他憶述當時反駁稱「希特拉沒有做過可稱得上為好的事」，但特朗普仍不時提起此話題。他又指特朗普又提過需要「德國將領」，他當時問「你指(促成德國統一宰相)俾斯麥的將領？」特卻答「希特拉的將領」。特朗普在社交網回應上述報道，斥凱利作故仔。
賀錦麗周三在搖擺州份賓夕法尼亞出席美國有線新聞網絡(CNN)舉辦的市廳會議接受選民提問，在發言時形容凱利的評論是「對美國人的緊急呼籲」。主持人問她是否認為特朗普是法西斯分子，賀兩次回答「是」。她又指若特朗普再次當選將是「崇拜獨裁者的總統，也是法西斯分子」，又說特威脅美國福祉和安全。
美國大選2024｜搶搖擺州共和黨溫和派選票
賀錦麗接替總統拜登出戰後，並無像後者般強調特朗普威脅美國民主，但這次卻迅速抓緊凱利的爆料。英國廣播公司(BBC)報道，中間派民主組織Third Way政治策略家Matt Bennett指出，賀錦麗現在所做的一切是戰術，「當務之急是盡量讓更多選民知道凱利的談話」。在主要州份的大城市如費城、底特律和鳳凰城的市郊，人口主要是受過高等教育的專業人士，他們傳統上投票給共和黨，但民調顯示他們質疑特朗普再度執政的能力。Bennett表示，賀錦麗要勝出必須盡量建立一個廣泛的聯盟，拉攏不想再投票給特朗普的共和黨人。
除了凱利，最近有不少特朗普政府高層官員發表「倒戈」言論，指他並不適合總統之職。內布拉斯加州20歲獨立選民Devynn DeVelasco是其中一個被說服的人，她也想其他共和黨人支持賀錦麗，但認為這些圍繞特朗普的指證缺乏「震撼」，「當這些有關凱利言論的報道刊登後，我並不感震驚，而這不會為選情帶來改變。」共和黨的策略家Denise Grace Gitsham表示，自2016年以來，選民一直聽到類似的言辭，任何新的指控似乎都不會造成影響。她說，「如果你不投票給特朗普，因為不喜歡他的個性，你已不是搖擺選民。」若是著重政綱的選民，不會理會候選人個性，只會考慮誰人做總統做得好。