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國際
2024-02-25 17:42:36

國際分析｜特朗普南卡州再贏 4連勝但有隱憂？黑利為何仍拒退選？

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特朗普在南卡州初選勝出。(美聯社)

特朗普在南卡州初選勝出。(美聯社)

美國南卡羅來納州的共和黨總統提名初選，當地傳媒推算前總統特朗普輕鬆勝出，擊敗黨內唯一主要對手、曾出任當地州長的前駐聯合國大使黑利(Nikki Haley)，取得提名戰四連勝，而南卡州亦是黑利的家鄉。特朗普雖然大勝而回，但估計黑利得票亦有近40%，揭示特朗普選情中的隱憂。

根據民調機構Edison Research的調查，特朗普在南卡州以59.8%得票率，力壓黑利的39.5%，拋離黑利逾20個百分點，稍低於選前民調的約27個百分點差距。

特朗普在勝利演說中一貫意氣風發，向支持者表示，勝利來得比他想像中快速，並指「從未見過共和黨像現在般團結」，他在整場勝利演說中提也沒提黑利的名字。他之後接受霍士新聞訪問時，也表現出一副沒把黑利看在眼內的模樣，被問及是否想黑利退選時，揚言「我真的沒有想(really not thinking about that)，也不準備去想……我在想的是我們要擊敗拜登」。

美國大選2024｜黑利︰選民表明想有其他選擇

黑利在南卡州失利後向特朗普表示祝賀，但明確表示不會退選。她自言是言出必行的人，稱相信大部分美國人不認同特朗普和現任總統拜登，她有責任給選民提供另一個選擇，指自己在南卡州得票率迫近40%，並非小數目，可見「有大量選民表明想有其他選擇」，她並稱不認為特朗普可以在11月大選中擊敗拜登。《紐約時報》形容，與之前輸掉初選相比，黑利的語氣更為嚴肅，沒之前那麼樂觀(more serious and less upbeat)。黑利的競選團隊表示，一直也知特朗普是強勁對手、不容易贏他，團隊指望集中資源，聚焦下個月5日舉行的「超級星期二」初選，屆時會決定36%共和黨黨代表票花落誰家。

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南卡州初選後特朗普黑利分吃見支持者︰

美國大選2024｜黑利握溫和派選票 入主白宮關鍵

目前並沒太多證據，顯示大多數共和黨選民對特朗普以外候選人感到興趣。温斯洛普大學(Winthrop University)政治科學教授Adolphus Belk一針見血的稱，「輸20個百分點，總好過輸30個百分點，但仍是另一次慘敗」。黑利陣營一直寄望吸引獨立派、溫和派共和黨選民，甚至是在像南卡州般不限選民黨籍的初選(但選民只能揀一個初選來投)中，吸引一些反特朗普的民主黨選民投票給她。

無可置疑的是，黑利的確掌握不少溫和派共和黨選民，以及獨立派選民的支持。根據Edison Research在南卡州的票站調查，21%選民自稱溫和及自由派，較2016年共和黨在該州的初選升兩個百分點。美聯社的調查則指，南卡州有約一半共和黨選民，擔心特朗普過於極端(too extreme)，無法再次入主白宮。特朗普雖在共和黨保守派選民中佔主導地位，但回顧上屆大選，保守派選民僅佔全部選民的約37%，另外63%被歸類為溫和派或自由派。若特朗普要在11月大選中的擊敗拜登，必須吸納到這兩個群體的選民的支持。

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美國大選2024｜特朗普刑事官司下月底開庭 或成黑利救命稻草

根據Edison Research的調查，特朗普集中火力提及的難民問題，正是最多選民關注(39%)，其次是經濟問題(33%)。約84%的選民表示經濟狀況不太好或糟糕，凸顯了拜登在11月大選可能面臨的主要潛在弱點。

黑利迄今拒絕退選，除了是手握溫和派票源、競選資金仍然到位，相信亦在等特朗普所面對的官司，可能會造成的變數。Edison Research的調查顯示，近三分一的選民表示若特朗普被判有罪，便將不適合出任總統。但特朗普的首宗刑事審訊，定於下月25日才在紐約市開庭，對黑利來說或許有點太遲。特朗普被指控偽造商業記錄以隱瞞在2016年競選期間支付封口費於色情女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)。此外，特朗普雖較拜登年輕，但亦已屆77歲高齡，有外媒認為黑利可在特朗普萬一出現健康問題時，作為候補。

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