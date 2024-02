國際分析｜特朗普南卡州再贏 4連勝但有隱憂？黑利為何仍拒退選？

特朗普在勝利演說中一貫意氣風發,向支持者表示,勝利來得比他想像中快速,並指「從未見過共和黨像現在般團結」,他在整場勝利演說中提也沒提黑利的名字。他之後接受霍士新聞訪問時,也表現出一副沒把黑利看在眼內的模樣,被問及是否想黑利退選時,揚言「我真的沒有想(really not thinking about that),也不準備去想……我在想的是我們要擊敗拜登」。

美國大選2024|黑利︰選民表明想有其他選擇

黑利在南卡州失利後向特朗普表示祝賀,但明確表示不會退選。她自言是言出必行的人,稱相信大部分美國人不認同特朗普和現任總統拜登,她有責任給選民提供另一個選擇,指自己在南卡州得票率迫近40%,並非小數目,可見「有大量選民表明想有其他選擇」,她並稱不認為特朗普可以在11月大選中擊敗拜登。《紐約時報》形容,與之前輸掉初選相比,黑利的語氣更為嚴肅,沒之前那麼樂觀(more serious and less upbeat)。黑利的競選團隊表示,一直也知特朗普是強勁對手、不容易贏他,團隊指望集中資源,聚焦下個月5日舉行的「超級星期二」初選,屆時會決定36%共和黨黨代表票花落誰家。