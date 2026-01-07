國際分析｜特朗普委內瑞拉石油夢會實現嗎？

美國總統特朗普以打擊毒品為名生擒委內瑞拉總統馬杜羅後，赤裸裸地覬覦委國石油。他周二在社交網的發文更儼如已「操生殺大權」，稱委內瑞拉將售賣3,000萬至5,000萬桶高質素和受裁制的原油，它們將直接運往美國以市價發售；所得金錢將由作為美國總統的他控制，以確保惠及委內瑞拉人民和美國人。根據最近委國石油的售價，有關買賣收入或達19億美元(約148億港元)。特朗普預期周四將與美國主要石油公司高層會面，商討投資到委內瑞拉。特朗普對委內瑞拉的石油夢被指實現有艱度，須面對金錢、時間、法律和政治障礙，美國石油公司須與後馬杜羅時代的委國臨時政府簽署合約，才可到該國開採石油；他們也可能要花千億美元重建委國老舊的石油基建設施，才重回委國昔日產油巔峰時期，而這可能需要最少10年時間，當中要賭委國政局可保持穩定。

委內瑞拉｜投資金額恐高達1000億美元 委內瑞拉擁有全球已確認的最大石油蘊藏量，估計達3,030億桶，佔全球五分一。但自查韋斯和馬杜羅相繼執政，並控制當地石油公司後，委國產油量大幅下滑，器材也老化。特朗普指美國公司將修建委國破敗的石油基建設施，並開始為委國「賺錢」。他指，美國石油業界可在18個月內起動委內瑞拉的運作，預料將有巨大資金湧入該國。雖然目前仍有部分西方石油公司在委國營運，美國只有雪佛龍(Chevron)，但因為美國過去擴大制裁，並針對石油出口，以阻馬杜羅取得委國經濟命脈，西方石油公司在委國的運作已大為縮減。 美國萊斯大學(Rice University)教授、拉丁能源項目主任Francisco Monaldi稱，特朗普無提出具體計劃，但要委國石油產量重回高峰期，投資金額或高達1,000億美元(約7,800億港元)，而且可能需時10年。除此之外，還要確保委內瑞拉有一個合法政府，以及長遠的平穩投資環境。投資者過往曾在委內瑞拉虧損過不少錢，原因包括遭違約和稅制改革，一切都由委國的國營石油公司操控。要投資者對委國恢復信心需要一段時間。

委內瑞拉｜大部分屬「超重油」開採成本高 牛津能源研究所高級研究員Bill Farren Price向英國廣播公司(BBC)表示，委內瑞拉石油業數十年前十分風光，但過去20年一落千丈，許多複雜的供應鏈和基礎設施已遭掠奪、拆解並出售。根據國際能源局的最新石油市場報告，委內瑞拉去年11月的產油量估計每天86萬桶，這幾乎只有10年前產油量的三分一，佔全球石油消耗量不足1%。報道指，委國蘊藏的石油主要是含硫量高、含氫量低的「超重油」，難以提鍊，但可用來製造柴油和瀝青。而美國主要生產低硫輕質原油，用來煉製汽油。 超重油屬濃稠原油常溫下接近瀝青狀態，若要開採須仰賴蒸汽注入等先進技術及特殊提煉過程。由於超重油處理起來困難，開採過程比傳統原油更複雜、成本更高且更耗能，產生的碳排也遠高於輕質原油。

委內瑞拉｜推翻伊拉克利比亞 美國獲得「零」石油利益 摩根大通分析指，若取得委內瑞拉石油，加上鄰國圭亞那豐富石油蘊藏量(該國石油主要由美國公司開採)和美國本身的儲量，美國將控制全球30%石油蘊藏量，難怪特朗普對委國石油虎視眈眈。有分析指，美國過去先有喬治布殊政府推翻伊拉克薩達姆政權，後有奧巴馬推翻利比亞領導人卡扎菲；現在特朗普步兩人後塵，但美國最終在伊拉克和利比亞的石油業取得「零」利益，恐怕委內瑞拉會歷史重演。